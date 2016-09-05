Госдума готова вернуться к вопросу субсидирования "Почты России" по доставке печатных СМИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Сергей Нарышкин считает возможным вернуться к субсидированию расходов "Почты России" на доставку подписных изданий вместо существующего ныне механизма поддержки конкретных региональных изданий. Об этом парламентарий заявил в понедельник на встрече с представителями Ассоциации средств массовой информации Северо-Запада в петербургском региональном центре ТАСС.

"Мы с вами понимаем, что "Почта России" не имеет своей целью зарабатывать деньги на доставке газет. Просто цена этой доставки определяется теми издержками, которые она несет. Если вы считаете, что введенный год назад механизм плохо работает, и следует вернуться к механизму поддержки "Почты России" в виде субсидирования издержек, то нам нужна помощь с вашей стороны в части информации и материалов. В таком случае я готов сказать, что депутаты бы поддержали такое решение", - сказал Нарышкин.

Отвечая на вопрос о необходимости создания отдельного министерства по делам печати для поддержки СМИ, парламентарий назвал существующую систему государственных органов оптимальной. Вместе с тем он признал, что в целом средствам массовой информации необходима поддержка со стороны государства.

"Да, государство поддерживает ряд крупных государственных СМИ, печатных и электронных. Является ли это для государства большой обузой? Не думаю. Но мне кажется, сейчас есть необходимость поддерживать государственные средства массовой информации, так же как и негосударственные", - сказал он, отметив, что 90% российских СМИ являются негосударственными.

При этом Нарышкин пояснил, что с точки зрения возможной приватизации СМИ не отличаются от других госкомпаний. "Вопрос приватизации и разгосударствления СМИ является таким же, как и вопрос приватизации иных активов", - сказал он.

История вопроса

Субсидирование "Почты России" на покрытие убытков, связанных с доставкой изданий по подписке, было введено в кризисном 2008 году с целью сохранения тарифов на подписку и прекращено с 1 июля 2014 года. Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, который исключает возможность взимания двойной платы за доставку печатных изданий по почте.

1 сентября стартовала основная подписная кампания на периодические печатные издания на первое полугодие 2017 года. Тарифы на перевозку и доставку подписных изданий повышаться не будут и сохранятся на уровне подписной кампании второго полугодия 2016 года; все скидки и льготы для населения также сохранятся. Одновременно скидка на издания, входящие в список, подготовленный Экспертным советом по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России, вырастет в два раза по сравнению с последней подписной кампанией - с 15% до 30%. Список таких изданий по сравнению с прошлой подписной кампанией увеличился с 1,9 тыс. до 2,4 тыс. наименований.