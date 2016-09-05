Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.09:
$ 64.76
€ 72.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Госдума готова вернуться к вопросу субсидирования "Почты России" по доставке печатных СМИ

Экономика и бизнес
5 сентября, 17:22 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 5, сентября. /ТАСС
1 сентября стартовала основная подписная кампания на периодические печатные издания на первое полугодие 2017 года
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Сергей Нарышкин считает возможным вернуться к субсидированию расходов "Почты России" на доставку подписных изданий вместо существующего ныне механизма поддержки конкретных региональных изданий. Об этом парламентарий заявил в понедельник на встрече с представителями Ассоциации средств массовой информации Северо-Запада в петербургском региональном центре ТАСС.

Смотрите также
"Почта России" и ФТС начинают эксперимент по упрощению экспорта товаров за рубеж

"Мы с вами понимаем, что "Почта России" не имеет своей целью зарабатывать деньги на доставке газет. Просто цена этой доставки определяется теми издержками, которые она несет. Если вы считаете, что введенный год назад механизм плохо работает, и следует вернуться к механизму поддержки "Почты России" в виде субсидирования издержек, то нам нужна помощь с вашей стороны в части информации и материалов. В таком случае я готов сказать, что депутаты бы поддержали такое решение", - сказал Нарышкин.

Отвечая на вопрос о необходимости создания отдельного министерства по делам печати для поддержки СМИ, парламентарий назвал существующую систему государственных органов оптимальной. Вместе с тем он признал, что в целом средствам массовой информации необходима поддержка со стороны государства.

"Да, государство поддерживает ряд крупных государственных СМИ, печатных и электронных. Является ли это для государства большой обузой? Не думаю. Но мне кажется, сейчас есть необходимость поддерживать государственные средства массовой информации, так же как и негосударственные", - сказал он, отметив, что 90% российских СМИ являются негосударственными.

При этом Нарышкин пояснил, что с точки зрения возможной приватизации СМИ не отличаются от других госкомпаний. "Вопрос приватизации и разгосударствления СМИ является таким же, как и вопрос приватизации иных активов", - сказал он.

История вопроса

Субсидирование "Почты России" на покрытие убытков, связанных с доставкой изданий по подписке, было введено в кризисном 2008 году с целью сохранения тарифов на подписку и прекращено с 1 июля 2014 года. Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, который исключает возможность взимания двойной платы за доставку печатных изданий по почте.

1 сентября стартовала основная подписная кампания на периодические печатные издания на первое полугодие 2017 года. Тарифы на перевозку и доставку подписных изданий повышаться не будут и сохранятся на уровне подписной кампании второго полугодия 2016 года; все скидки и льготы для населения также сохранятся. Одновременно скидка на издания, входящие в список, подготовленный Экспертным советом по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России, вырастет в два раза по сравнению с последней подписной кампанией - с 15% до 30%. Список таких изданий по сравнению с прошлой подписной кампанией увеличился с 1,9 тыс. до 2,4 тыс. наименований.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
23
Дальний Восток готовится к инвестиционному прорыву
5
Состоялся первый вылет российского чартера в Турцию
17
ВЭФ-2016: за два дня до старта
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Проверь интуицию! Сделай прогноз перед выборами в Госдуму
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Обама: США не снимут санкции в отношении РФ до выполнения минских соглашений
2
"Саммит с душой": итоги пресс-конференции Владимира Путина
3
Россия и Саудовская Аравия "переломили" нефть
4
Три тысячи студентов из Иордании решили перевестись из вузов Украины в КФУ
5
Путин: РФ поддерживает позицию КНР в споре по островам в Южно-Китайском море
6
Дебютант КХЛ китайский "Куньлунь" выиграл второй матч подряд в регулярном чемпионате
7
Источник: несколько высокопоставленных офицеров полиции задержаны в Дагестане
Темы дня
Реклама