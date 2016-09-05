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Песков: тема участия в приватизации не затрагивалась на переговорах с руководством КНР

Экономика и бизнес
5 сентября, 17:35 дата обновления: 5 сентября, 17:36 UTC+3
"Эта тема вообще не затрагивалась. Почему? Это (вопрос) к китайским партнерам",- сказал журналистам представитель Кремля
Материал из 1 страницы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

©  Михаил Метцель/ТАСС

ХАНЧЖОУ /Китай/, 5 сентября. /ТАСС/. Тема участия в приватизации не затрагивалась на переговорах с руководством КНР. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, эта тема вообще не обсуждалась. Эта тема вообще не затрагивалась. Почему? Это (вопрос) к китайским партнерам",- сказал журналистам Песков.

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