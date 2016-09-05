Песков: тема участия в приватизации не затрагивалась на переговорах с руководством КНР

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ХАНЧЖОУ /Китай/, 5 сентября. /ТАСС/. Тема участия в приватизации не затрагивалась на переговорах с руководством КНР. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, эта тема вообще не обсуждалась. Эта тема вообще не затрагивалась. Почему? Это (вопрос) к китайским партнерам",- сказал журналистам Песков.