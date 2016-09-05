Национальный банк Украины продолжит валютные интервенции для стабилизации курса гривны

КИЕВ, 5 сентября. /ТАСС/. Резкое снижение курса гривны объясняется "рядом краткосрочных факторов", Национальный банк Украины (НБУ) будет осуществлять валютные интервенции (операции по купле-продаже валюты на межбанковском рынке) для стабилизации ситуации. Об этом в понедельник было сказано в комментарии заместителя главы НБУ Олега Чурия.

"НБУ намерен и в дальнейшем проводить при необходимости валютные интервенции, чтобы сдерживать волатильность курса, которая вызвана временными факторами, поскольку курс гривны оказывает существенное влияние на уровень инфляции", - заявил он. В Центробанке отметили, что с 31 августа регулятор провел четыре аукциона, на который продал валюты на общую сумму $140 млн. "НБУ имеет все возможности для дальнейшего сглаживания колебаний благодаря наращиванию международных резервов в течение последних пяти месяцев до уровня $14,1 млрд", - заверили в НБУ.

Чурий заявил, что важным фактором для стабилизации национальной валюты станет возобновление сотрудничества Украины и Международного валютного фонда. "Это обеспечит как увеличение международных резервов, так и ослабит психологическое давление на курс гривны", - пояснил он.

В ведомстве признали, что в ближайшее время на состояние валютного рынка вновь могут повлиять "несколько краткосрочных факторов". "На этой неделе на состояние валютного рынка также будет влиять и другой временный фактор - рабочий день на Украине 5 сентября совпадает с праздничным выходным днем в США", - заявил Чурий. Он пояснил, что в такие периоды поступления валютной выручки на счета украинских банков традиционно сокращаются, и, как следствие, наблюдается избыточный спрос на валюту.

"Во-вторых, в начале сентября, в соответствии с разработанным графиком, временно вырос спрос на валюту для репатриации дивидендов. Эти факторы будут иметь непродолжительное воздействие и не приведут к волатильности курса гривны", - заявил представитель банка. Он отметил, что НБУ сохраняет свой прогноз по инфляции на Украине к концу 2016 года на уровне 12% и 8% - к концу 2017-го.

Украинская гривна 5 сентября преодолела психологическую отметку на межбанке по отношению к евро, достигнув 30 гривен за 1 евро. По отношению к доллару торги на межбанковском рынке открылись на уровне 26,75 гривен за доллар, а к концу сессии достигли 26,78 гривен за доллар. Ранее, 3 сентября, премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что продолжающееся уже несколько недель снижение курса гривны связано с сезонными колебаниями. Он также спрогнозировал стабильную ситуацию на валютном рынке в ближайшее время.