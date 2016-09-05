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МЭР не исключает продолжения снижения цен на продовольственные товары в сентябре

Экономика и бизнес
5 сентября, 19:05 UTC+3 МОСКВА 5, сентября. /ТАСС
Согласно данным Росстата, инфляция в РФ в августе была нулевой
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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития России не исключает, что тренд на снижение цен на продовольственные товары продолжится и в сентябре. Об этом ТАСС сообщил представитель министерства.

В понедельник Росстат опубликовал данные, согласно которым в августе дефляция на продовольственные товары, включая плодоовощную продукцию, составила 0,6%.

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"Не исключаем продолжение снижения цен на продовольственные товары", - сказал представитель ведомства, отвечая на вопрос, продолжится ли тренд на продовольственную дефляцию в сентябре.

Согласно данным Росстата, инфляция в РФ в августе была нулевой, с начала года она сложилась на уровне 3,9%, в годовом выражении инфляция в августе сложилась на уровне 6,9%.

В прошедшем месяце на общее удешевление продовольственных товаров в значительной степени повлияло сезонное снижение цен на отдельные виды плодоовощной продукции. Цены на овощи упали на 17,5%, в том числе на свежие помидоры и огурцы - на 32,6% и 19,1% соответственно, белокочанную капусту - на 19,7%, картофель - на 18,6%. В то же время на 9,1% выросли цены на лимоны, на 3,2% - на апельсины.

Удешевление плодоовощной продукции зафиксировано практически во всех субъектах РФ. В то же время в группе круп и бобовых существенный прирост цен отмечался на гречневую крупу - 2%, горох и фасоль - 1,1%. В группе рыбопродуктов цены на соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы выросли на 1,3%, охлажденную и мороженую рыбу лососевых пород, икру лососевых рыб, рыбные консервы - на 0,6-1%. В то же время неразделанная и разделанная мороженая рыба (кроме лососевых пород) стала дешевле на 0,8% и 0,2% соответственно.

На 0,8-1,7% отмечалось увеличение цен на свинину, мясо кур, национальные сыры и брынзу, овощные консервы для детского питания, мед, кетчуп, майонез и черный перец.

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