Источник: авиаспециалисты РФ пока не вылетели в Каир

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Российские авиаспециалисты еще не вылетели в Каир для проверки безопасности аэропортов. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к делегации. По его словам, визит должен состояться до конца этой недели.

"Делегация российских специалистов в Египет еще не отправилась, визит еще не состоялся и планируется до конца этой недели", - отметил он.

Ранее ряд СМИ сообщил, что делегация российских экспертов направляется в Каир, чтобы проверить безопасность местных аэропортов.

На прошлой неделе министр транспорта РФ Максим Соколов в интервью телеканалу "Россия 24" говорил, что визит специалистов в Каир состоится в первой декаде сентября. По его словам, сначала для российских рейсов будет открыт только аэропорт Каира - там открывается новый терминал, который будет, в том числе, обслуживать российские рейсы. Перед тем, как РФ признает этот аэропорт безопасным, российские специалисты должны провести аудит и сформировать заключение.

Переговоры о возобновлении авиасообщения с Египтом длятся с конца 2015 г. Авиасообщение было прекращено в ноябре 2015 г. после теракта на борту самолета "Когалымавиа", который летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт- Петербург.