Эксперты: соглашение Москвы и Эр-Рияда стало позитивным сигналом для рынка

ОСЛО, 5 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Соглашение России и Саудовской Аравии, направленное на стабилизацию нефтяного рынка, стало позитивным сигналом для рынка. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС норвежские эксперты, которые ожидают от сторон новых заявлений.

Министр энергетики РФ Александр Новак и министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех на полях саммита G20 в Ханчжоу (Китай) подписали совместное заявление. Стороны договорились о совместных или в кооперации с другими производителями нефти действиях в целях поддержания стабильности на рынке нефти и обеспечения устойчивого уровня инвестиций в долгосрочной перспективе.

"Для рынка это позитивный знак, и мы наблюдаем с его стороны соответствующую реакцию. Однако я полагаю, что пока еще рано говорить о том, как соглашение отразится на объемах добычи. Я бы подождал конкретных высказываний о намерении действовать в этом направлении", - сказал ТАСС директор по аналитике норвежской консалтинговой компании Rystad Energy AS Пер Магнус Нюсвэен.

На счету будет каждый баррель

По словам Нюсвэена, нефтяной рынок уже весьма близок к тому, чтобы сбалансироваться самостоятельно, так как и Россия, и Саудовская Аравия уже подошли к максимально возможным показателям добычи. В то же время Иран и Ирак, способные ее нарастить, меньше всего заинтересованы в "заморозке" объемов добычи сырья.

Нюсвэен подчеркнул, что сокращения предложения нефти можно ожидать не раньше начала 2017 года, в течение которого давление на нефтяные цены будет сохраниться из-за влияния сланцевых месторождений в США.

"Вместе с тем сланцевая нефть не способна удовлетворить весь мировой спрос. Нам необходима обычная нефть - из России, от ОПЕК, с шельфовых месторождений. Мы считаем, что через 2-3 года на счету будет каждый лишний баррель и каждая капля нефти. Нас не удивят цены в районе $100 за баррель через несколько лет", - сказал эксперт.

Историческое соглашение

По мнению главы аналитического отдела международной консалтинговой компании Nordea Markets Тины Салтведт, подписанный сегодня документ имеет историческое значение.

"По-моему, это историческое соглашение. Хотя Россия и Саудовская Аравия не формализировали конкретные цифры, этого и не стоило ждать. При снижении добычи (нефти) цены пошли бы вверх, активизируя работу на сланцевых месторождениях в США. В некотором смысле сближение с Россией стало признанием того, что внутри ОПЕК достичь договоренности сложно, однако можно попытаться найти общий язык с РФ", - отметила аналитик.

По ее словам, соглашение вызвало рост ожиданий рынка, хотя точно оценить влияние сегодняшнего события пока сложно. "Рынок позитивно воспринимает сотрудничество Эр- Рияда с Москвой и сам факт того, что в этой сфере что-то происходит после долгого затишья", - добавила Салтведт.

Естественная "заморозка"

Ведущий аналитик инвестиционного норвежского банка Pareto Securities Тронн Омдал полагает, что подписание соглашения позволит, по крайней мере, в ближайшей перспективе остановить падение цен на нефть.

"Соглашение показывает готовность Саудовской Аравии к переговорам и стремление Москвы и Эр-Рияда зафиксировать цены на уровне выше $45 (за баррель). Это стимулирует ожидания рынка. Пока, впрочем, не очень ясно, чего ждать от этого соглашения. Не был обозначен "потолок" производства, однако, возможно, это будет сделано на Международном энергетическом форуме в Алжире в конце месяца", - сказал эксперт.

Он считает, что при текущем уровне производства нефти в мире спрос и предложение на рынке близки к равновесию, и это снижает необходимость в формальной "заморозке" добычи. "Вопрос сейчас в том, пойдет ли Саудовская Аравия на сезонное снижение добычи, как это было сделано в прошлом году. Мы ожидаем, что это будет так, но, вероятно, что для Эр-Рияда это будет козырь на переговорах с Ираном в Алжире при попытке заставить Тегеран умерить амбиции", - отметил Омдал.

Как ожидают в Pareto Securities, при наличии гарантий сезонного снижения добычи нефти Саудовской Аравией цена барреля в четвертом квартале 2016 года будет оставаться на уровне $45-50. Прогноз банка на 2017 год - $60 за баррель, на период после 2018 года - $70 за баррель.

Норвежская позиция

В этом году правительство Норвегии неоднократно заявляло, что не будет принимать меры для регулирования объемов добычи углеводородов на шельфе королевства.

Все опрошенные аналитики сходятся во мнении, что руководство страны не станет вступать в переговоры по этому вопросу и будет сохранять нейтралитет, не ограничивая политическими мерами деятельность работающих на шельфе компаний, которые в июле этого года вышли на рекордный за последние 5 лет уровень добычи в 1,728 млн баррелей в сутки. Вместе с тем Салтведт из Nordea Markets допускает, что представителям королевства может быть интересно участие в дискуссии стран - производителей нефти.

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