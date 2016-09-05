Эксперт: добыча нефти в РФ в 2017 году вырастет на 175 тысяч баррелей в сутки

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Добыча нефти в России вырастет на 175 тыс. баррелей в сутки в 2017 году, несмотря на возможную "заморозку" объемов добычи сырья, которую сейчас обсуждают РФ и Саудовская Аравия. Такое мнение ТАСС высказал основатель Информационной службы по ценам на нефть (Oil Price Information Service, OPIS, США), одной из крупнейших в мире организаций, занимающихся анализом энергетического рынка.

"Мы полагаем, что производство нефти Саудовской Аравией останется на очень высоком уровне, а добыча нефти Россией может фактически подняться на 175 тыс. баррелей в сутки в следующем году", - отметил он.

Позиция по соглашению

Министр энергетики РФ Александр Новак и министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех на полях саммита G20 в Ханчжоу (Китай) подписали соглашение, направленное на стабилизацию нефтяного рынка. Эксперты в целом позитивно восприняли эту новость, а Новак назвал подписание документа историческим моментом.

Тем не менее, Клоза не приветствовал это заявление. "Договоренность и соглашение, достигнутые сегодня, фактически ничего не означают", - считает он.

По его мнению, "заморозка" объемов добычи нефти проблематична по той причине, что она потребует от всех нефтедобывающих стран дождаться окончания "беспрецедентного перепроизводства" углеводородов. Это, по словам Клоза, "не создает впечатления того, что цены на нефть сохранятся в диапазоне $40-60 за баррель вплоть до 2018 года".

"Все прогнозы, касающиеся стоимости $40-60 за баррель или еще выше, предполагают отсутствие каких-либо глобальных или крупных региональных рецессий. Рецессия в Европе, Азии или США изменила бы все расчеты и привела к серьезному пересмотру убытков", - подчеркнул эксперт.

Восстановление рынка

Клоза уверен, что нефтяной рынок восстановится, "но это будет кропотливый и медленный процесс". "Это произойдет на фоне падения добычи нефти не входящих в ОПЕК стран и не США, благодаря снижению капиталовложений в новые проекты, а также проекты по борьбе с истощением освоенных месторождений", - пояснил он.

По словам Клоза, американские нефтяные компании "не находятся в том неблагоприятном положении", в котором их представили некоторые эксперты. "Критические издержки производства падают - крупные компании по добыче сланцевой нефти могут получать разумную, хотя и низкую прибыль в размере $35 за баррель нефти марки WTI. Однако я не ожидаю, что цены станут столь низкими на долгосрочной основе", - подчеркнул он.

По мнению эксперта, страны Персидского залива "побеждают в войне за долю (нефтяного) рынка". "Но не за счет России или США, а за счет производителей нефти в Западной Африке, Южной Америке и некоторых других областях, которые когда-то представляли собой границу между высокозатратными и высокоприбыльными нефтяными проектами", - заключил он.