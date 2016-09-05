Эксперты: шансы на "заморозку" добычи нефти выросли, но цена $70 за барр. остается мечтой

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Эксперты, опрошенные ТАСС, разделились на два лагеря в оценке шансов на достижение договоренности между странами - экспортерами нефти по "заморозке" объемов добычи сырья. Оптимисты считают, что в этот раз вероятность договориться существенно выше. Пессимисты же уверены, что участники рынка не пойдут на ограничение добычи нефти, а цена в $70 за баррель останется недосягаемой мечтой для производителей.

Тема "заморозки" объемов добычи нефти, которая была отвергнута большинством участников Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) еще на апрельской встрече в Дохе (Катар), получила второе дыхание после того, как 2 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает соглашение с ОПЕК по ограничению роста нефтедобычи. Путин выразил надежду, что и другие производители нефти захотят поддержать данную инициативу.

После встречи российского президента и принца Саудовской Аравии Мухаммада бен Сальмана на полях саммита G20 в Китае 4 сентября, уже на следующий день стороны подписали совместное заявление в целях стабилизации рынка нефти, которое многие наблюдатели назвали "переломным" и "историческим".

На пресс-конференции по итогам саммита Путин отметил, что России и Саудовской Аравии необходимо взаимодействовать на нефтяном рынке.

"Что касается наших отношений с Саудовской Аравией, то у нас отношения носят дружеский характер. Вот если уж в чем-то мы пересекаемся, в необходимости взаимодействовать как-то на мировом нефтяном рынке", - сказал глава государства.

Цены на нефть, которые начали падать в середине 2014 года и достигли уровня ниже $30 за баррель в январе 2016 года, взлетели более чем на 5% на новостях о соглашении двумя крупнейшими экспортерами нефти и разговорах о возможной "заморозке" добычи, дав повод некоторым наблюдателям заявить, что игра на понижение цены на нефть на мировом рынке закончилась.

Незадолго до объявления о договоренности государственная компания Saudi Aramco повысила цены на арабскую легкую нефть для азиатских покупателей на $0,9 за баррель, а для американских - на $0,5 за баррель, что также было воспринято рынком как косвенное подтверждение серьезности намерений двух стран.

Поясняя суть договоренностей, министр энергетики РФ Александр Новак сказал, что Россия и Саудовская Аравия обсуждают "заморозку" добычи нефти на 3 или 6 месяцев, но не исключено, что срок может быть и больше. В свою очередь министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех отметил, что в настоящее время необходимости в "заморозке" нет.

Динамика цен на нефть c 2014 года

Оптимисты в восторге

По мнению аналитика Sberbank SIB Валерия Нестерова, тема "заморозки" объемов добычи нефти не потеряла остроты почти для всех участников рынка: восстановление цен задерживается, волатильность на рынке сохраняется, а США начинают разворот в сторону увеличения добычи. Нестеров подчеркнул, что сейчас все опасаются повторения резкого падения добычи нефти.

Аналитик отметил, что в настоящее время в "заморозке" заинтересованы почти все производители нефти, в том числе и американские компании, которым нужно быть уверенными в устойчивости цен на нефть хотя бы на уровне $45-50 за баррель. Он считает, что Саудовская Аравия, которая в прошлый раз решила не участвовать в соглашении о "заморозке" нефтедобычи, теперь куда более заинтересована в этом.

"На днях министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии заявил, что они не стремятся наращивать добычу нефти и будут производить столько, сколько нужно потребителям. Это важно, потому что у них около 100 млн тонн избыточных мощностей, и одно время она давала понять, что готова к ценовой войне и что для нее не страшны низкие цены. Сейчас ситуация изменилась. Несмотря на то, что у них самая дешевая в мире нефть, мы видим, что они не готовы к цене $30-40 за баррель, у них огромный бюджетный дефицит", - сказал Нестеров.

Более консервативно к оценке шансов "заморозки" добычи нефти подошел аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук.

"Сейчас вероятность каких-то решений выше, чем в предыдущие годы, благодаря опыту прошлых переговоров и учитывая ошибки предыдущих. Но договориться о чем-то существенном вряд ли получится. Опять же, нет подтверждения со стороны Ирана, который восстанавливает добычу, да и другие члены картеля могут нарастить добычу", - пояснил он, добавив, что сейчас Россия вместе с Саудовской Аравией производят максимальный объем нефти, поэтому "заморозка" не окажет существенного влияния на баланс спроса и предложения.

К оптимистам присоединился и пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев. "Мы восторге!", - кратко прокомментировал он ситуацию.

Нестеров считает, что в этот раз другую позицию может занять и Иран, который в апреле этого года принял решения не участвовать в переговорах по "заморозке" нефтедобычи. По словам эксперта, Иран почти восстановил уровень добычи сырья и не будет увеличивать его в ближайшие два года.

Нестеров также отметил, что для России и Саудовской Аравии "заморозка" будет безболезненна, так как обе страны сейчас находятся на пике добычи нефти. С другой стороны - есть планы увеличения добычи у Кувейта. Нигерия и Ливия также намерены восстановить объемы, но они вряд ли смогут существенно повлиять на переговорный процесс. Аналитик подчеркнул, что давать 100%-ную гарантию достижения соглашения он не может, сославшись на известную поговорку "Восток - дело тонкое".

Полищук в свою очередь допустил, что может быть достигнута договоренность только между Саудовской Аравией и Россией и еще несколькими странами ОПЕК.

"Они просто скажут, что мы "заморозили" добычу, реально же для рынка это значения играть не будет. С точки зрения котировок, цены поползут вверх, но через 3 месяца, когда выйдет статистика, будет отскок", - отметил эксперт.

Мировой рынок нефти. Досье

Цена $70 за баррель остается мечтой

Аналитик UBS Максим Мошков придерживается другого мнения, полагая, что опыт предыдущий неудачи сдерживает участников рынка от позитивного взгляда на переговоры. "Сейчас это лишь заявления о намерениях, реальных шагов нет", - отметил он.

Эксперт считает, что шансы договориться сейчас куда меньше, чем в апреле этого года, когда состоялась встреча стран - экспортеров нефти в Дохе, так как участники рынка не заинтересованы в сдерживании объемов добычи нефти. В том числе и Россия, которая, по оценке Мошкова, в течение ближайших двух лет будет наращивать добычу сырья. Что касается Ирана, то и эта страна продолжит рост извлечения углеводородов.

"Я думаю, что шансы сейчас ниже, чем тогда (на переговорах в Дохе - прим. ред.). Тогда цена $30 (за баррель) была, сейчас - $50", - сказал Мошков, добавив, что ограничивать рост добычи в России сейчас было бы не правильно.

Эксперт-аналитик "Финама" Алексей Калачев также считает, что в этой ситуации договориться о "замораживании" добычи странами ОПЕК будет непросто из-за позиции Ирана и Нигерии.

"Насколько известно, Иран и Нигерия, заинтересованные в росте цен и на словах поддерживающие "заморозку", не готовы пойти на нее до восстановления своих прежних объемов добычи. По большому счету, Саудовскую Аравию также устраивает текущее положение, позволяющее ей удерживать долю на рынке за счет сокращения доли стран с высокой себестоимостью добычи. Россия, заметим, тоже добычу наращивает, а не сокращает. Поэтому мы не видим объективных причин для устойчивого роста нефтяных цен в обозримой перспективе", - подчеркнул Калачев.

По его мнению, стабилизация цен на "черное золото" уже произошла: нефть оказалась зажатой в ценовом коридоре от $30 до $50 за баррель за счет того, что Китай и США при низкой цене сокращают собственную добычу и наращивают импортные закупки. Но при выходе цен выше отметки в $55 за баррель обе страны в состоянии быстро восстановить добычу и не пустить котировки выше.

Нестеров из Sberbank SIB считает, что цены на нефть в краткосрочной перспективе даже после заявления о "заморозке" объемов добычи останутся в районе $50 за баррель, но дальнейший тренд к повышению цены не вызывает сомнений из-за недофинансирования отрасли за последние два года.

"При условии нормального развития мировой экономики рост спроса на нефть будет тянуть за собой и цены, но они в любом случае будут на более низком уровне, чем тот, к которому мы привыкли - $80-100 (за баррель). В ближайшие пять лет мы таких цен не увидим, $70 - это вообще мечта", - сказал эксперт.