Трамп считает, что ФРС США изменит банковскую учетную ставку

НЬЮ-ЙОРК, 5 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп считает, что Федеральная резервная система (ФРС), выполняющая роль американского центрального банка, сохраняет базовую учетную ставку на низком уровне, чтобы избежать спада экономики, однако она рано или поздно будет изменена. Об этом миллиардер заявил в городе Янгстаун (штат Огайо).

"Они (ФРС) сохраняют низкую ставку, так как не хотят, чтобы все остальные (экономические) показатели пошли вниз", - заявил миллиардер, добавив, что в США, по его мнению, действует "фиктивная экономика".

Трамп подчеркнул, что "в какой-то момент ставку придется изменить", передает его слова агентство Reuters. "Единственная вещь, которая остается сильной, - это искусственно контролируемый рынок ценных бумаг", - отметил он.

В конце июля ФРС приняла решение сохранить без изменений базовую учетную ставку банковского процента - на уровне 0,25%-0,5%. Вместе с тем она объявила о снижении рисков для американской экономики. По мнению наблюдателей, это открывает путь к повышению ставки до конца текущего года.

В нынешней ситуации в США вопрос имеет помимо экономического и политическое звучание. Повышение стоимости банковского кредита может затормозить экономический рост, а скорейшее оздоровление экономики - важнейшая задача правящей в стране Демократической партии в преддверии всеобщих выборов, которые состоятся в ноябре.