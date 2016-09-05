В РФ появится комиссия по противодействию финансированию терроризма и отмыванию денег

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Росфинмониторинг подготовил проект приказа о создании межведомственной комиссии для обеспечения согласованных действий органов государственной власти и некоторых ведомств по противодействию финансированию терроризма, распространению оружия массового уничтожения и легализации полученных преступным путем доходов. Соответствующий документ размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, комиссия создается для "организации взаимодействия и координации деятельности заинтересованных органов государственной власти, Счетной палаты Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, повышения эффективности международного сотрудничества в этой области".

В состав межведомственной комиссии, помимо представителей Счетной палаты, СК РФ, ЦИК РФ и ЦБ РФ, планируется включить представителей МВД, МИД, Минкомсвязи, Минобороны, Минпромторга, Минфина, Минюста, Службы внешней разведки, ФНС, ФСБ, ФСИН, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, ФТС, Роскомнадзора, Россвязи и Росфинмониторинга. Отмечается, что в состав комиссии могут входить и представители Федерального Собрания РФ, подразделений Администрации президента РФ и аппарата правительства РФ.

Комиссия будет заниматься подготовкой и рассмотрением проектов правовых актов, вырабатывать позиции по вопросам международного сотрудничества в сфере противодействия терроризму, а также готовить предложения по предупреждению финансирования терроризма, распространения оружия массового уничтожения и легализации полученных преступным путем доходов.

Отмечается, что реализация проекта приказа не потребует дополнительного финансирования за счет средств федерального бюджета.