Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.09:
$ 64.76
€ 72.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Торги в Токио открылись минимальным ростом из-за неопределенности вокруг курса иены

Экономика и бизнес
6 сентября, 5:00 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов
На рынке сохраняется неопределенность, поскольку инвесторы сомневаются, что продлится в дальнейшем ослабление иены, что выгодно крупным местным компаниям, ориентированным на внешние рынки.
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 6 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже открылись минимальным ростом котировок из-за неопределенности относительно курса национальной японской валюты в будущем.

Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, за первые 15 минут операций (к 03:15 мск) поднялся на 0,07%, до отметки 17 049,73 пункта, оставаясь на протяжении уже двух дней на уровне выше психологически важной отметки в 17 тысяч пунктов. Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 0,28%, до 1 347,55 пункта.

По словам аналитиков, на рынке сохраняется неопределенность, поскольку инвесторы сомневаются, что продлится в дальнейшем ослабление иены, что выгодно крупным местным компаниям, ориентированным на внешние рынки. "Неопределенность вокруг японской и американской монетарных политик вызывают сомнения относительно того, продлится ли и дальше укрепление иены. При этом многие игроки вливают деньги в биржевые фонды, играющие против японской валюты", - пишет автор деловой газеты "Никкэй" Кэйдай Санда.

Между тем на открытии торгов курс доллара практически не изменился и составил 103,53-103,54 иены против 103,47-103,50 на закрытии днем ранее.

На фоне ослабления иены дорожают акции главных экспортеров страны: автомобильных компаний Nissan Motor ("Ниссан мотор", плюс 1,01%), Mazda Motor ("Мазда мотор", плюс 0,75%), а также производителя электроники Sony ("Сони", плюс 0,62%).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
23
Дальний Восток готовится к инвестиционному прорыву
5
Состоялся первый вылет российского чартера в Турцию
17
ВЭФ-2016: за два дня до старта
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Проверь интуицию! Сделай прогноз перед выборами в Госдуму
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Обама решил не встречаться с оскорбившим его президентом Филиппин
2
Клинтон утверждает, что есть "достоверные сообщения" о вмешательстве РФ в выборы в США
3
Президентский комитет ПАСЕ в полном составе приезжает в Москву
4
Путин: альтернативы нормандского формата нет, но встречи должны улучшать ситуацию
5
Число российских вузов в топ-400 рейтинга QS увеличилось с пяти до восьми
6
Пенс: Клинтон стала самым бесчестным кандидатом в президенты США со времен Никсона
7
Три тысячи студентов из Иордании решили перевестись из вузов Украины в КФУ
Темы дня
Реклама