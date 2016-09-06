Торги в Токио открылись минимальным ростом из-за неопределенности вокруг курса иены

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ТОКИО, 6 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже открылись минимальным ростом котировок из-за неопределенности относительно курса национальной японской валюты в будущем.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, за первые 15 минут операций (к 03:15 мск) поднялся на 0,07%, до отметки 17 049,73 пункта, оставаясь на протяжении уже двух дней на уровне выше психологически важной отметки в 17 тысяч пунктов. Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 0,28%, до 1 347,55 пункта.
По словам аналитиков, на рынке сохраняется неопределенность, поскольку инвесторы сомневаются, что продлится в дальнейшем ослабление иены, что выгодно крупным местным компаниям, ориентированным на внешние рынки. "Неопределенность вокруг японской и американской монетарных политик вызывают сомнения относительно того, продлится ли и дальше укрепление иены. При этом многие игроки вливают деньги в биржевые фонды, играющие против японской валюты", - пишет автор деловой газеты "Никкэй" Кэйдай Санда.
Между тем на открытии торгов курс доллара практически не изменился и составил 103,53-103,54 иены против 103,47-103,50 на закрытии днем ранее.
На фоне ослабления иены дорожают акции главных экспортеров страны: автомобильных компаний Nissan Motor ("Ниссан мотор", плюс 1,01%), Mazda Motor ("Мазда мотор", плюс 0,75%), а также производителя электроники Sony ("Сони", плюс 0,62%).