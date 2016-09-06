Курс юаня вырос до 6,6676 за $1, на фоне успешного окончания саммита G20

Курс юаня вырос до 6,6676 за $1, на фоне успешного окончания саммита G20Экономика и бизнес 6 сентября, 5:31
Орел напал на женщину в австралийском зоопаркеПроисшествия 6 сентября, 5:30
Клинтон утверждает, что есть "достоверные сообщения" о вмешательстве РФ в выборы в СШАМеждународная панорама 6 сентября, 4:51
Слободин к концу недели вернется в РФ и даст показания следствиюПроисшествия 6 сентября, 4:40
От паводка в Приморье пострадали 18 из 34 муниципалитетовПроисшествия 6 сентября, 4:26
Трамп не исключил возможности предоставления гражданства США нелегальным мигрантамМеждународная панорама 6 сентября, 4:21
Электротеатр Станиславский к новому сезону откроет фотовыставку и малую сценуКультура 6 сентября, 3:16
Муфтий: не более 5% боевиков ИГ владеют основами исламаОбщество 6 сентября, 2:47
Мировой и московской премьерами откроет сезон оркестр СветлановаКультура 6 сентября, 2:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕКИН, 6 сентября. /Корр. ТАСС Олег Трутнев/. Народный банк Китая (Центробанк) повысил курс юаня к доллару на 0,3%, до 6,6676 за единицу.
Укрепление валюты КНР произошло на фоне успешного окончания саммита G20 в Ханчжоу. Как говорится в обнародованном в понедельник итоговом коммюнике мероприятия, члены "Большой двадцатки" приветствовали включение китайского юаня в корзину SDR (специальных прав заимствования) Международного валютного фонда.
3 сентября председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай продолжит курс на повышение глобальной роли своей национальной валюты. "Надлежащим образом проводя реформу обменного курса юаня, основанную на рыночных принципах, мы продолжим прилагать усилия, чтобы сделать юань международной валютой и продолжить интернационализацию финансового сектора Китая", - сказал он.