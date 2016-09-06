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Курс юаня вырос до 6,6676 за $1, на фоне успешного окончания саммита G20

Экономика и бизнес
6 сентября, 5:31 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Олег Трутнев
Народный банк Китая повысил курс юаня к доллару на 0,3%
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© AP Photo/Xinhua, Zhang Chunlei

ПЕКИН, 6 сентября. /Корр. ТАСС Олег Трутнев/. Народный банк Китая (Центробанк) повысил курс юаня к доллару на 0,3%, до 6,6676 за единицу.

Укрепление валюты КНР произошло на фоне успешного окончания саммита G20 в Ханчжоу. Как говорится в обнародованном в понедельник итоговом коммюнике мероприятия, члены "Большой двадцатки" приветствовали включение китайского юаня в корзину SDR (специальных прав заимствования) Международного валютного фонда.

3 сентября председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай продолжит курс на повышение глобальной роли своей национальной валюты. "Надлежащим образом проводя реформу обменного курса юаня, основанную на рыночных принципах, мы продолжим прилагать усилия, чтобы сделать юань международной валютой и продолжить интернационализацию финансового сектора Китая", - сказал он.

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