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СМИ: Airbus поставит 40 самолетов на сумму $6,5 млрд трем вьетнамским компаниям

Экономика и бизнес
6 сентября, 7:14 UTC+3 ХАНОЙ ХАНОЙ 6, сентября. /ТАСС
По сведениям агентства AFP, 20 самолетов модели A321 приобрела компания Vietjet air, 10 лайнеров A350 купила Vietnam airlines, 10 A320 предназначаются для лоукостера Jetstar Pacific
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ХАНОЙ, 6 сентября. /ТАСС/. Европейский концерн Airbus объявил о заключении сделки на поставку 40 воздушных судов на общую сумму $6,5 млрд для трех вьетнамских авиаперевозчиков.

"Сумма данных соглашений составляет $6,5 млрд", - цитирует агентство AFP слова представителя авиапроизводителя в Азии.

По сведениям агентства, 20 самолетов модели A321 приобрела компания Vietjet air, 10 лайнеров A350 купила Vietnam airlines, 10 A320 предназначаются для лоукостера Jetstar Pacific.

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