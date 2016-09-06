СМИ: Airbus поставит 40 самолетов на сумму $6,5 млрд трем вьетнамским компаниям

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ХАНОЙ, 6 сентября. /ТАСС/. Европейский концерн Airbus объявил о заключении сделки на поставку 40 воздушных судов на общую сумму $6,5 млрд для трех вьетнамских авиаперевозчиков.
"Сумма данных соглашений составляет $6,5 млрд", - цитирует агентство AFP слова представителя авиапроизводителя в Азии.
По сведениям агентства, 20 самолетов модели A321 приобрела компания Vietjet air, 10 лайнеров A350 купила Vietnam airlines, 10 A320 предназначаются для лоукостера Jetstar Pacific.