СМИ: первая партия iPhone 7 отправлена из Китая

ПЕКИН, 6 сентября. /Корр. ТАСС Олег Трутнев/. Первая партия смартфонов модели iPhone 7 была отправлена из Китая зарубежным заказчикам. Об этом сообщил новостной портал "Сина".

По его данным, 2 сентября из городского уезда Синьчжэн города Чжэнчжоу (административный центр провинции Хэнань, Центральный Китай) отгрузили 84,7 тыс. смартфонов. Согласно подсчетам местной таможни, к понедельнику зарубежным ретейлерам было отправлено в общей сложности уже около 371 тыс. iPhone 7. Основные заказчики находятся в Великобритании, Италии, Нидерландах и США.

Корпорация Apple, как ожидается, представит новые модели смартфона iPhone и часов Apple Watch 7 сентября.