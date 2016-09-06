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СМИ: первая партия iPhone 7 отправлена из Китая

Экономика и бизнес
6 сентября, 7:39 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Олег Трутнев
Корпорация Apple, как ожидается, представит новые модели смартфона iPhone и часов Apple Watch 7 сентября
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© EPA/SHAWN THEW

ПЕКИН, 6 сентября. /Корр. ТАСС Олег Трутнев/. Первая партия смартфонов модели iPhone 7 была отправлена из Китая зарубежным заказчикам. Об этом сообщил новостной портал "Сина".

По его данным, 2 сентября из городского уезда Синьчжэн города Чжэнчжоу (административный центр провинции Хэнань, Центральный Китай) отгрузили 84,7 тыс. смартфонов. Согласно подсчетам местной таможни, к понедельнику зарубежным ретейлерам было отправлено в общей сложности уже около 371 тыс. iPhone 7. Основные заказчики находятся в Великобритании, Италии, Нидерландах и США.

Корпорация Apple, как ожидается, представит новые модели смартфона iPhone и часов Apple Watch 7 сентября.

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