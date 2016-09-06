Думе и СФ предлагают обязать парламентариев летать в командировки только авиакомпаниями РФ

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Предложение на законодательном уровне обязать депутатов Госдумы и членов Совета Федерации покупать билеты российских авиакомпаний, если перелет оплачивается из бюджета, направлено спикерам Совета Федерации и Госдумы Валентине Матвиенко и Сергею Нарышкину. Автор инициативы, президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков считает, что введение этого требования в том числе усилит конкурентное положение отечественных авиалиний.

"Принятие данной инициативы позволит направить значительные суммы денежных средств по назначению - на развитие отечественных авиалиний, усилит их конкурентное положение на рынке, а также даст четкий сигнал всем представителям современного общества в части патриотизма и реализации современной национальной идеи", - говорится в письме, копия которого есть у ТАСС.

В соответствии с президентским указом, по отношению к федеральным чиновникам уже действуют правила, согласно которым они обязаны летать в зарубежные командировки рейсами российских авиакомпаний или авиакомпаний государств - членов Евразийского экономического союза, напоминает Янсуков. В марте 2016 года вступило в силу постановление правительства, обязывающее покупать билеты российских авиакомпаний всех пассажиров, которым по тем или иным причинам авиаперелет должен оплачиваться из бюджета. К ним относятся в том числе работники внебюджетных фондов, дипломаты, сотрудники зарубежных представительств России, военнослужащие, граждане, которые следуют к месту лечения и обратно. "Однако в их числе нет ни депутатов Госдумы, ни членов Совета Федерации, что, на наш взгляд, является классическим пробелом в законодательстве", - говорится в обращении главам палат парламента.

"На сегодняшний день депутаты Госдумы и члены Совета Федерации не только имеют возможность, но и продолжают пользоваться зарубежными перевозчиками (при наличии аналогичных российских), совершая поездки в служебных командировках", - констатирует президент бизнес-ассоциации. Если предположить, что каждый парламентарий как минимум раз в месяц использует иностранную компанию в качестве перевозчика, то получается, что при средней цене на билет в 20 тыс. рублей, государство тратит на развитие зарубежных компаний 150 млн рублей в год, или 750 млн за весь период полномочий, что соответствует, например, годовому размеру субсидий на здравоохранение Тамбовской области, пишет он.

В дополнение к этой инициативе ассоциация также подготовила аналогичные поправки в закон о госслужбе, касающиеся чиновников, с целью закрепить соответствующие изменения и на уровне федерального законодательства.