Минфин выступает за бессрочную норму дивидендов госкомпаний не менее 50% прибыли по МСФО

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Минфин разработал и направил на согласование проект распоряжения, который предусматривает введение бессрочной нормы, обязывающей госкомпании выплачивать дивиденды в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО, сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителя министерства.

Такая норма была введена в этом году (прежде было 25%), и Минфин ее хочет продлить на последующие годы. Это "представляется правильным с точки зрения принципов корпоративной дивидендной политики", объясняет представитель Минфина.

Дополнительные дивиденды от госкомпаний - это одна из мер по мобилизации доходов: по расчетам Минфина, с которыми ознакомилась газета, разница между 25 и 50% принесет в бюджет 200 млрд, 225 млрд и 250 млрд руб. в 2017-2019 гг.

В отличие от прошлогоднего, на этот раз проект не содержит требования "учитывать инвестпрограммы компаний" - именно на этом основании право на пониженные дивиденды получил "Газпром". Минфин выступает против этой нормы, в этом заключается основное разногласие с Минэкономразвития, говорит представитель Минфина.

Минэкономразвития, по словам его представителя, в целом поддерживает проект, если Минфин представит финансово- экономическое обоснование целесообразности направления таких дивидендов, учитывая анализ (оценку) влияния данного подхода на долгосрочные программы развития, инвестиционные программы.

Минфин и Минэкономразвития должны окончательно договориться о формулировках, сказали два федеральных чиновника. Если Минэкономразвития будет против, придется вносить документ в правительство с разногласиями, отмечает чиновник Минфина.