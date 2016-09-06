Минфин выступает за бессрочную норму дивидендов госкомпаний не менее 50% прибыли по МСФО

Путин прибыл в Самарканд, чтобы почтить память КаримоваПолитика 6 сентября, 9:36
Сильные дожди ожидаются в Свердловской областиНовости Урала 6 сентября, 9:35
Проблемный спутник "Ресурс-П" номер 3 сдан в эксплуатациюКосмос 6 сентября, 9:29
Источник: разработка штурмовика на базе Су-34 начнется в 2018 годуАрмия и ОПК 6 сентября, 9:18
Газоснабжение двух свердловских поселков, где проживают порядка 800 человек, восстановленоНовости Урала 6 сентября, 9:12
Томские ученые создали прибор, прогнозирующий землетрясения по электромагнитным полямСибирь 6 сентября, 9:10
Основной этап испытаний новой авиагруппы "Адмирала Кузнецова" завершится в 2016 годуАрмия и ОПК 6 сентября, 9:07
Следующие два пуска с Восточного проведут в четвертом квартале 2017 годаКосмос 6 сентября, 8:57
МАДИ запустит систему автофиксации скопления машин-нарушителей правил парковкиОбщество 6 сентября, 8:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Минфин разработал и направил на согласование проект распоряжения, который предусматривает введение бессрочной нормы, обязывающей госкомпании выплачивать дивиденды в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО, сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителя министерства.
Такая норма была введена в этом году (прежде было 25%), и Минфин ее хочет продлить на последующие годы. Это "представляется правильным с точки зрения принципов корпоративной дивидендной политики", объясняет представитель Минфина.
Дополнительные дивиденды от госкомпаний - это одна из мер по мобилизации доходов: по расчетам Минфина, с которыми ознакомилась газета, разница между 25 и 50% принесет в бюджет 200 млрд, 225 млрд и 250 млрд руб. в 2017-2019 гг.
В отличие от прошлогоднего, на этот раз проект не содержит требования "учитывать инвестпрограммы компаний" - именно на этом основании право на пониженные дивиденды получил "Газпром". Минфин выступает против этой нормы, в этом заключается основное разногласие с Минэкономразвития, говорит представитель Минфина.
Минэкономразвития, по словам его представителя, в целом поддерживает проект, если Минфин представит финансово- экономическое обоснование целесообразности направления таких дивидендов, учитывая анализ (оценку) влияния данного подхода на долгосрочные программы развития, инвестиционные программы.
Минфин и Минэкономразвития должны окончательно договориться о формулировках, сказали два федеральных чиновника. Если Минэкономразвития будет против, придется вносить документ в правительство с разногласиями, отмечает чиновник Минфина.