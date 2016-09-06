Вьетнамские авиакомпании купили у Airbus 40 самолетов на сумму $6,5 млрд

ХАНОЙ, 6 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Денисович/. Динамично развивающаяся на вьетнамском рынке бюджетная авиакомпания VietJet Air заключила с французским авиастроительным концерном Airbus соглашение на поставку 20 самолетов A321. Сумма контракта, подписанного по итогам прошедших здесь переговоров президентов Вьетнама и Франции Чан Дай Куанга и Франсуа Олланда, составила $2,39 млрд.

В соответствии с условиями соглашения, поставка самолетов будет произведена в период 2017-2020 гг., сообщил представитель VietJet Air. Это уже второй крупный контракт между Airbus и VietJet Air. В прошлом году на международном авиасалоне в Дубае стороны подписали соглашение о купле- продаже 30 самолетов A321 на сумму $3,6 млрд.

В рамках визита Франсуа Олланда во Вьетнам также были подписаны контракты между Airbus и двумя другими вьетнамскими авиакомпаниями. Как сообщается, 10 лайнеров A350 купил вьетнамский национальный авиаперевозчик Vietnam Airlines, еще 10 самолетов модели A320 предназначаются для другого местного лоукостера - Jetstar Pacific. Общая сумма сделок, заключенных в этот раз Airbus с тремя вьетнамским партнерами, составила $6,5 млрд.

Созданная в 2011 году VietJet Air на сегодняшний день наиболее быстро растущая авиакомпания Вьетнама. За пять лет своего существования она открыла более 50 внутренних и международных рейсов, заключила долгосрочные соглашения стоимостью порядка $20 млрд с ведущими мировыми авиастроительными концернами на поставку около 200 новых самолетов различных модификаций.