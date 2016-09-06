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Курс доллара к рублю на открытии торгов снизился на 28 копеек, до 64,8 руб.

Экономика и бизнес
6 сентября, 10:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС
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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов во вторник снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 28 копеек и составил 64,8 рубля.

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