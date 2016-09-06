ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Роснано может обеспечить компоненты элементной базы для "интернета вещей", заявил председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме.

"Интернет вещей" для нас интересная тема, но мы на нее заходим скорее от основ (компонентов элементной базы - прим. ред.), а не от конечной продукции... Понятно, что "интернет вещей" без электронной компонентной базы немыслим. Он невозможен без радикального увеличения потока передаваемой информации, а это наши компоненты", - подчеркнул он.

"Интернет вещей" ведь будет основан не только на электронике, но и, конечно же, на оптоэлектронике и фотонике", - уверен Чубайс. Среди портфельных компаний Роснано, которые могли бы обеспечить компонентную базу для "интернета вещей" - первый в России завод по производству оптоволокна в Саранске, запущенный совместно с Газпромбанком, а также совместная с АФК "Система" компания "Микрон" - первый производитель электронной компонентой базы на 90 нанометров и на 65 нанометров, сказал Чубайс.

В то же время разработкой программного обеспечения для "интернета вещей" Роснано заниматься не будет.