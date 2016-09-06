ВТБ не исключает дальнейшего инвестирования в спортивные объекты

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. ВТБ не исключает дальнейшего инвестирования в спортивные и инфраструктурные объекты. Об этом заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин.
"Наши инвестиции в спортивные объекты носят коммерческий характер, и строительство стадиона "Динамо" - если вы проезжали, вы видели, что это не просто стадион, а целый комплекс, где будет жилье и офисы и гостиница...Если будут такие возможности, мы этим будем заниматься", - сказал Костин.