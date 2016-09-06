Акции "Т Плюс" упали на 2,64% на фоне задержания главы энергохолдинга

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Акции компании "Т Плюс" на торгах Московской биржи упали на 2,64%, до 0,479 руб. за бумагу. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Накануне стало известно о задержании главы энергохолдинга Бориса Вайнзихера, а также совладельца группы компаний "Ренова" Евгения Ольховикаи по подозрению в даче многомиллионной взятки бывшему руководству Коми. Еще одним фигурантом этого дела стал находящийся сейчас за границей бывший руководитель ЗАО "Комплексные энергетические системы" (КЭС) и уже бывший глава "Вымпелкома" Михаил Слободин.

По данным следствия, в течение 2007-2014 годов Вайнзихер, Ольховик и Слободин, а также иные неустановленные лица, действуя в интересах ЗАО "КЭС" и аффилированных с ним организаций, передавали высшим должностным лицам Коми взятки за установление максимально выгодных тарифов на тепло- и электроэнергию, а также предоставление других льгот и создание комфортных условий осуществления коммерческой деятельности на территории республики.