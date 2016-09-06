Эксперты: в Москве в I полугодии не сдано вовремя почти 60% проектов недвижимости

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Из 52 жилых и апартаментных комплексов, запланированных к вводу в эксплуатацию в I полугодии 2016 года, 30 проектов передвинули сдачу на более поздние сроки. Большая часть не сдавшихся проектов планирует получить разрешения на ввод до конца 2016 г., при этом есть проекты, которые откладываются на неопределенный срок из-за финансовых трудностей, отмечают аналитики компании "Метриум Групп".

Так, согласно проведенному компанией исследованию, наиболее ответственно к соблюдению сроков ввода в эксплуатацию относятся застройщики жилья комфорт-класса в "старой" Москве. Из шести проектов, которые должны были быть сданы в первом полугодии, разрешения на ввод получили пять.

Однако на рынке Новой Москвы дела обстоят хуже. Там не были сданы в срок 61,5% заявленных проектов. Всего в первом полугодии предполагался ввод в эксплуатацию жилья в 13 проектах, в итоге получили разрешения только пять объектов. При этом еще в одном проекте в срок был сдан только один из трех заявленных корпусов, а в другом - в первом полугодии 2016 года разрешения выдавались на корпуса, которые должны были быть сданы в конце 2015 года. Сроки ввода запланированных к сдаче на 1-2 кварталы этого года домов были перенесены на декабрь.

В бизнес-классе доля не введенных проектов составляет 60% - сроки сдачи передвинули 6 из 10 проектов. Из элитной недвижимости было сдано четыре проекта из семи, что составляет 57,1% от заявленных к вводу на январь - июнь 2016 года новостроек в этом сегменте.

В сегменте апартаментов из 16 проектов вовремя не сдались 11, или 68,8%. Причем в комфорт-классе ни один из заявленных на первое полугодие проектов не получил разрешения на ввод, отмечают в "Метриум Группе".

"На 2016 год в столице была запланирована сдача почти 100 проектов, более половины из которых должны были получить разрешения на ввод в эксплуатацию в январе - июне текущего года. Однако соблюдены сроки оказались всего у 22 новостроек, остальные же будут сдаваться позднее. Подавляющее большинство "отстающих" намерены получить документы на ввод уже в этом году", - цитирует пресс-служба слова управляющего партнера "Метриум Групп" Марии Литинецкой.

С учетом тех домов, которые изначально собирались вводиться в 3-4 кварталах текущего года, до конца 2016 года разрешения на ввод в эксплуатацию должны получить 71 новостройка, добавила эксперт.