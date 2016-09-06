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Резервный фонд за август уменьшился до 2,09 трлн рублей

Экономика и бизнес
6 сентября, 11:22 UTC+3
В апреле и мае 2016 года Минфин также тратил из Резервного фонда по 390 млрд рублей на покрытие дефицита бюджета
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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Объем Резервного фонда за август 2016 года снизился на 18,4%, до 2,090 трлн рублей, Фонда национального благосостояния (ФНБ) - на 2,5%, до 4,719 трлн рублей. Об этом говорится в материалах Минфина РФ.

Минфин в августе в третий раз в 2016 году перечислил из Резервного фонда средства на покрытие дефицита бюджета в 390 млрд рублей. "В августе 2016 г. часть средств Резервного фонда в иностранной валюте со счетов в Банке России в суммах 2,92 млрд долларов, 2,46 млрд евро и 0,31 млрд фунтов стерлингов была реализована за 390 млрд рублей, а вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета", - говорится в сообщении.

В апреле и мае 2016 года Минфин также тратил из Резервного фонда по 390 млрд рублей на покрытие дефицита бюджета. Таким образом, из Резервного фонда на покрытие дефицита бюджета в 2016 году уже выделено 1,170 трлн рублей.

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