"Заходить, и срочно": кто и зачем инвестирует в экономику Крыма

— После воссоединения Крыма с Россией мы поняли, что появляется новый рынок, и не задумывались ни о каких политических аспектах. Признан или не признан, могут быть санкции или не могут — нашей задачей было присутствовать на российской территории, — так ростовский бизнесмен Иван Саввиди объясняет, почему два с лишним года назад решил развивать бизнес в Крыму.

Мы первый год сталкивались с большими проблемами: то шторм, то паром не пришел. В такие моменты часть товаров перебрасывали вертолетами. Я к этому относился как к некой социальной нагрузке на бизнес. Ожидания покупателя должны быть оправданы — и ради этого мы шли на колоссальные затраты и генерировали убытки Иван Саввиди Председатель совета директоров ООО "Группа «Агроком»"

Сейчас у него на полуострове сеть почти из 400 продуктовых магазинов. Саввиди на первом этапе инвестирования не остановили не только санкции, но и проблемы с логистикой.

— Мы первый год сталкивались с большими проблемами: то шторм, то паром не пришел. В такие моменты часть товаров перебрасывали вертолетами, — вспоминает Саввиди. — Я к этому относился как к некой социальной нагрузке на бизнес. Ожидания покупателя должны быть оправданы. Если он привык покупать конкретный товар, мы должны сделать все, чтобы этот продукт всегда был на полках, когда бы человек ни зашел в магазин. Ради этого мы шли на колоссальные затраты и генерировали убытки.

Патриотам вход разрешен

Первое время после присоединения Крыма к России нерациональные мотивы у инвесторов превалировали над первичным в любой другой ситуации желанием получить прибыль.

— Мы ради работы в Крыму свернули пару проектов в Европе, чтобы на нас нельзя было оказать давления, — рассказывает ТАСС Сергей Сологуб, президент группы компаний "АРС", которая реализует на полуострове несколько строительных проектов. — Мне лично банкиры из Европы неоднократно предлагали (в обмен на кредиты) подписать декларации, что Крым и Севастополь был незаконно аннексированы Россией. Естественно, я отказался.

Бизнесмены, которые хотят работать в Крыму, должны в первую очередь быть "патриотично настроенными" и "гореть желанием" включиться в программу импортозамещения, подтверждает и коммерческий директор компании "Крым шуз" (входит в холдинг Zenden Group) Александр Харагоршев.

— Должна быть патриотичная составляющая, чтобы инвестор понимал, для чего он это делает в Крыму, — поясняет Харагоршев.

По крайней мере, "Крым шуз" руководствовалась именно этим, когда решила построить фабрику по производству обуви в Евпатории.

— У руководства компании возникла идея построить фабрику, и построить именно в Крыму, чтобы помочь крымчанам избавиться от "курортной зависимости", чтобы здесь появились рабочие места, не связанные исключительно с туризмом, — пояснил предприниматель.

Иван Саввиди активно инвестирует в Крым с моменте его присоединения к России © Официальный сайт Ивана Саввиди

Как и Саввиди, описывая сложности, с которыми сталкивается в Крыму бизнес, Харагоршев в первую очередь указывает на проблемы логистики и оторванность полуострова от материковой России. Но есть и ряд других проблем, в том числе с подбором персонала.

— Многих людей приходится обучать, потому что никто здесь с обувным производством не сталкивался, а оно достаточно специфично. Когда-то, еще при Советском Союзе, обувные фабрики были в Крыму, но это было давно, с тех пор не осталось специалистов, — сообщил коммерческий директор.

Первую в Крыму обувную фабрику, которая в перспективе сможет производить 1 млн пар обуви в год, "Крым шуз" планирует достроить до конца 2016 года.

Зона для инвестиций

Впрочем, патриотические настроения не могут быть единственным стимулом для инвесторов, конечной целью которых все равно является прибыль. Это понимают и в правительстве Крыма.

Строительство Керченского моста значительно улучшит условия для ведения бизнеса в Крыму © Виталий Тимкив/ТАСС

Чтобы привлекать инвесторов на полуостров и дать им некие преференции, в Крыму и Севастополе была создана свободная экономическая зона (СЭЗ).

Получение статуса участника СЭЗ освобождает от уплаты налогов на имущество организаций на десять лет и земельного налога на три года, понижает тарифы страховых взносов.

При этом одним из условий прохождения инвестиционного проекта (как в рамках СЭЗ, так и отдельно от нее) является обязательная регистрация компании на территории полуострова. Поэтому фактически, зайдя в регион, "материковые" инвесторы становятся местными. Это также является плюсом для экономики региона, поскольку налоги остаются здесь, уверены власти.

Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников в интервью ТАСС отметил, что СЭЗ уже показывает свою эффективность и является реальным инструментом привлечения инвесторов. Так, по его словам, во многом благодаря работе СЭЗ собираемость налогов в Севастополе за полгода выросла на 40%.

С ним согласен и министр экономического развития Крыма Валентин Демидов.

— У нас с огромной скоростью появляются новые и новые желающие стать участниками этой зоны, что позволяет делать оптимистичный прогноз о привлечении инвестиций в республику, — заявил Демидов. По последним данным министра, уже нашлось 562 резидента СЭЗ, с ними подписаны соответствующие соглашения, в которых задекларировано вложение инвестиций на сумму порядка 79 млрд руб.

Предприниматели созданием СЭЗ довольны, но отмечают и то, что механизмы ее функционирования надо совершенствовать. Все льготы, которые предполагает статус резидента СЭЗ, "как ни странно, надо добывать", отмечает Александр Харагоршев и говорит, что "в такой ситуации хорошо бы, если бы для бухгалтеров компаний проводились обучающие семинары, связанные с функционированием зоны".

Не только СЭЗ

Создание СЭЗ лишь один из шагов, призванных привлечь инвесторов. Властям Крыма надо решить еще несколько проблем.

— Росту объема инвестиций должна помочь масштабная разработка градостроительной документации и генпланов городов, которая сейчас ведется в рамках Федеральной целевой программой (ФЦП) развития Крыма и Севастополя, — отметил министр Демидов.

— Пока у нас нет генплана, нет схем территориального планирования, нет схем тепло-, водо-, газо- и электроснабжения. Это тоже предусмотрено ФЦП и это в 2017 году все будет в Крыму, — сказал собеседник ТАСС.

По его словам, разработка градостроительной документации даст инвестору понимание, что, например, земля, где он хочет развивать свой бизнес, не содержит каких-то ограничений, прав третьих лиц.

Очевидная проблема полуострова — забюрократизированность процедур.

— В первое время, когда мы начинали свои проекты, очень много менялось чиновников, принимающих решения, — делится опытом Сергей Сологуб. — Это основная проблема в подготовке исходной разрешительной документации. Когда возникал очередной стопор, мы напрямую обращались к Аксенову (Сергей Аксенов, глава Республики Крым. — Прим. ТАСС) и он незамедлительно "ускорял" процесс оформления документов, потому что понимал, что наш проект по строительству жилья — социально значимый, ведь мы большой процент площадей отдаем для бюджетников и нужд города, строим школы, детские сады.

Крымское побережье всегда было привлекательно для инвесторов © Руслан Шамуков/ТАСС

Сказывается на ведении бизнеса и то, что крымское законодательство не до конца интегрировано с российским.

— Самое сложное — переходный период, когда чиновники не знают, что делать. Приходится объяснять, это отнимает время и деньги тоже — нужно отстоять очереди, заплатить госпошлины, — отмечает Михаил Титов, генеральный директор ООО "Попилов", которое на крымских верфях строит яхты.

Свои и нечужие

— Я бы разделил всех инвесторов, приходящих в Крым, на три группы, — рассказал ТАСС гендиректор Корпорации развития Республики Крым Олег Морозов. — Первая — это местные, их на полуострове около 60%. Эта группа инвесторов пытается увеличить или развить уже существующий бизнес на территории Крыма. Около 35% приходится на тех, кто приходит с материковой России. Они, понимая, что у республики большой инвестиционный потенциал, планируют реализовать здесь различные инвестпроекты: от локализации производств и вложения в традиционные для региона отрасли до развития новых перспективных направлений.

Третья группа, по словам Морозова, самая малочисленная, в нее входят иностранные инвесторы, которые "на сегодняшний день в большей степени лишь с интересом смотрят" на то, что в Крыму происходит, но пока опасаются полноценно участвовать в инвестиционных проектах.

— Однако и они (иностранцы. — Прим. ТАСС) также понимают, что потенциал у республики огромный, — уверен глава корпорации.

В министерстве экономического развития Крыма согласились с тем, что иностранные инвесторы заходят в регион пока лишь "с разведкой". Но интерес к полуострову у них нешуточный — встречи с зарубежными делегациями проходят каждую неделю, заявил ТАСС глава регионального экономического ведомства Валентин Демидов.

По его данным, Крымом интересуются прежде всего итальянцы, греки, израильтяне, китайцы, немцы и болгары, но пока местные власти не заключали соглашений о прямых инвестициях с зарубежными компаниями.

— Иностранные инвесторы на самом деле есть, но работают не напрямую, в обход санкций. Люди регистрируются на материке, приезжают и открывают здесь компании, — пояснил министр.

Стоит ли "заходить" в Крым

Однако пока основная ставка делается на "своих". И она работает: объемы вложенных в Крым инвестиций ежегодно растут.

В прошлом году в основной капитал региона было вложено 31,3 млрд руб., в этом году, по прогнозу властей, объем инвестиций возрастет по итогам года на 8,5% — до 36,2 млрд руб.

При этом Крым рассчитывает к 2020 году фактически удвоить объем привлеченных инвестиций — до 74,4 млрд руб., а к 2030-му — в 14 раз, до 438 млрд руб.

Бизнесмены, инвестирующие в Крым, отмечают, что при всех сложностях бизнес здесь активно развивается.

— Мы с чистого листа за два с небольшим года создали 1,2 тыс. рабочих мест, платим в региональный бюджет более 150 млн руб. налогов ежегодно. Ежегодный оборот составляет 7–8 млрд руб., — подводит предварительные итоги своей работы в Крыму Иван Саввиди.

Михаил Титов уверен, что бизнесу, ориентированному на российский рынок, в Крыму вообще нечего бояться.

— Я не вправе никому ничего советовать, каждый сам должен определять свои риски. Если компания нацелена только на российский рынок, то опасаться нечего, но, к примеру, если это производство самолетов, то в Крыму это делать я бы не порекомендовал, — отмечает он.

— Есть коллеги, которые еще думают, инвестировать ли в Крым, так как им, видимо, не очень хочется терять западные активы, — констатирует Сергей Сологуб. — Но я бы посоветовал "заходить" в Крым срочно. И мы видим, что эта тенденция набирает обороты. Мы почти каждый день принимаем у себя в севастопольском офисе коллег с континента, желающих "заходить" в Крым и Севастополь с инвестициями и своими ноу-хау.