МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. ВТБ выделит 150 млн рублей на организацию военно-патриотического движения "Юнармия", сообщил глава банка Андрей Костин в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы подписали очень приятный контракт для нас. Это спонсорство по развитию военно-патриотического воспитания молодежи, где мы выделяем 150 млн рублей на организацию нового движения "Юнармия", - сообщил он.

"Речь идет о военно-патриотическом воспитании молодежи, в частности, будет возрождена игра "Зарница" в новом формате", - пояснил Костин.

Ранее во вторник Костин и министр обороны России Сергей Шойгу подписали в ходе форума "Армия-2016" соглашение о взаимодействии в сфере военно-патриотического воспитания.

О "Юнармии"

Юнармейское движение создано по инициативе Минобороны и поддержано главой государства. Оно призвано объединить все организации, органы, занимающиеся допризывной подготовкой граждан. Цель движения - вызвать интерес у подрастающего поколения к истории России, истории героев, выдающихся ученых и полководцев.

Предполагается, что юнармейцы будут вести работу по сохранению мемориалов, нести вахты памяти у Вечного огня, заниматься волонтерской деятельностью. По словам Шойгу, цель движения в том, чтобы каждый юнармеец свято верил в свое Отечество, любил свою родину, знал свою историю, гордился подвигами отцов и дедов и понимал, к чему можно и нужно стремиться.

Министр ранее заявил, что по всей стране будут созданы сотни центров для подготовки юнармейцев. "Мы бы хотели и мы это сделаем обязательно, создать сотни и сотни центров патриотического воспитания, сотни центров юнармейцев по всей стране", - сказал Шойгу.

Лучшие юнармейские отряды будут поощряться участием в военных парадах, приглашаться на масштабные мероприятия Минобороны - Международные армейские игры, Международный военно-технический форум, дни инноваций Минобороны, фестивали и конкурсы, спортивные состязания, а также привлекаться к многочисленным общественным проектам.

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