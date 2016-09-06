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Порошенко: мораторий на продажу сельхозземель сдерживает инвестиции в АПК

Экономика и бизнес
6 сентября, 11:38 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 6, сентября. /ТАСС
Президент Украины пожурил депутатов Рады, призвав их решить эту проблему путем создания рынка земли на Украине
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КИЕВ, 6 сентября. /ТАСС/. Парламенту Украины необходимо заняться созданием рынка земли на Украине, запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения сдерживает приток инвестиций в агросектор страны. Об этом  заявил президент Украины Петр Порошенко в обращении к депутатам парламента и народу Украины по случаю открытия пятой сессии восьмого созыва законодательного органа.

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"Отсутствие права на свободную продажу и покупку земли сельхозназначения, безусловно, сдерживает инвестиции а аграрную сферу, снижает и нарушает права селян, занижает права аренды, вынимая из карманов (селян) последние копейки", - сказал он.

Глава государства пожурил депутатов Рады, призвав их решить эту проблему путем создания рынка земли на Украине. "Это ваша компетенция: либо прятать голову в песок и ничего не менять, либо же работать над созданием рынка земли на Украине, но со всеми возможными предохранителями от любых негативных последствий", - подчеркнул Порошенко, обращаясь к народным избранникам.

В ноябре 2015 года Рада продлила мораторий на продажу сельскохозяйственных земель до 1 января 2017 года, утвердив соответствующие изменение в переходные положения Земельного кодекса Украины.

В пояснительной записке к закону сказано, что "отмена в условиях военного положения и экономического кризиса моратория на отчуждение сельскохозяйственных земель, без урегулирования на законодательном уровне процедуры оборота земель сельскохозяйственного назначения, является угрозой как национальной, так и продовольственной безопасности государства, которая может потерять ценный ресурс - украинские сельскохозяйственные земли".

В марте текущего года занимавший тогда пост премьер- министра Украины Арсений Яценюк предложил продать 1 млн га государственной земли. Тогда, оглашая планы правительства на 2016 года, он заявил, что "считает необходимым продать на открытом прозрачном аукционе 1 млн га именно государственной земли", которая, по его мнению, "сегодня находится в теневом и коррумпированном обороте".

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