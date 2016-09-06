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Министр экономики Японии встретится с министром по развитию Дальнего Востока РФ

Экономика и бизнес
6 сентября, 11:51 UTC+3
Встреча пройдет в 7 сентября в Токио
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ТОКИО, 6 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко встретится 7 сентября в Токио с министром РФ по развитию Дальнего Востока Александром Галушкой. Об этом сообщили  ТАСС в пресс-службе японского ведомства.

Как ожидается, встреча с японским министром станет продолжением тех переговоров, которые прошли в рамках второго Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Японскую делегацию на форуме возглавлял премьер-министр Синдзо Абэ, одним из ее ключевых членов был японский министр экономики, торговли и промышленности.

За день до начала форума в японском правительстве был введет новый пост министра, ответственного за развитие экономического сотрудничества с Россией, который и занял Сэко.

Во время визита в Токио у Галушки планируются встречи с президентом Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО), председателем совета директоров корпорации Kawasaki Heavy Industries ("Кавасаки хэви индастриз") Сигэру Мураямой, членами руководства Японского банка для международного развития (JBIC), представителями японских деловых кругов.

В повестке встреч ожидается обсуждение вопросов развития экономических отношений двух государств. По предварительным данным, на Японию приходится около 7% всех инвестиций, привлеченных на российский Дальний Восток с помощью таких инструментов, как территории опережающего развития (ТОР), а также режим Свободного порта во Владивостоке. 

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