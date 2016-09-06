Порошенко оценил убытки Украины от потери российского рынка в $15 млрд

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КИЕВ, 6 сентября. /ТАСС/. Убытки Украины от потери российского рынка составили порядка $15 млрд, это стало тяжелым испытанием для экономики страны. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая в парламенте.
При этом во всех издержках смены внешнеэкономического курса Украины Порошенко обвинил Россию. "Агрессивное закрытие РФ своего рынка стало для нас экономическим шоком, - заявил он. - Эта экономическая агрессия стала причиной резкого падения уровня жизни населения".
"За последние годы объемы нашего экспорта в Россию упали в пять раз", - сказал он.
Ранее, по словам Порошенко, треть украинского экспорта шла на российский рынок, а теперь доля экспорта в РФ стремительно сокращается. "В настоящее время доля экспорта украинских товаров в РФ составляет 9% с дальнейшей тенденцией падения", - сказал он.
Однако Киев продолжает искать другие рынки сбыта, заверил президент. Главной альтернативой российскому рынку, по его словам, стал рынок Европейского союза, доля экспорта на который уже сейчас составляет 39,2%.
На Украине с 1 января 2016 года вступил в силу режим зоны свободной торговли с ЕС.
В сложившихся обстоятельствах Россия, как заявил МИД РФ, вынуждена была принять меры, нивелирующие возникающие для ее экономики риски и приостановила в отношении Украины действие договора о зоне свободной торговли (ЗСТ).
Так, до вступления в силу отмены режима ЗСТ все украинские товары, за исключением сахара, ввозились в РФ без взимания пошлин. Обнуление ставок таможенных пошлин при ввозе европейских товаров на Украину могло привести к их неконтролируемому перетоку на территорию РФ.
В рамках защиты своего производителя Россия также запретила ввоз сельхозпродукции, сырья и продовольствия с Украины с 1 января 2016 года. Украина в свою очередь с 10 января текущего года ввела запрет на ввоз 43 видов товаров из РФ.
По данным государственной службы статистики Украины, объем экспорта товаров в Российскую Федерацию снизился на 38,3% в 2016 году, сократился также экспорт товаров в ЕС, несмотря на то, что в процентном выражении он постоянно растет и составляет сейчас около 40% от общего объема. Как свидетельствуют данные пресс-службы министерства экономики и развития страны, экспорт в ЕС не может восполнить потери от прерванных торговых отношений с Россией - по итогам 5 месяцев 2016 года он сократился на 11,5%.
Неудовлетворительные результаты экспорта украинских товаров в Евросоюз ранее признавала и торговый представитель Украины Наталья Микольская. По ее словам, в действительности не произошло того роста экспорта в ЕС, на который рассчитывали.