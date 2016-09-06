КПРФ предлагает индексировать пенсии работающим пенсионерам

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/ КПРФ предлагает восстановить индексацию пенсий в полном объеме для работающих пенсионеров. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов на Всероссийском социальном форуме КПРФ "Забота о людях - ключ к развитию страны".
В декабре 2015 года Госдума отменила индексацию пенсий для работающих пенсионеров. 23 августа этого года правительство России приняло решение произвести единовременную выплату пенсионерам в размере 5 тысяч рублей в январе 2017 года в качестве дополнительной индексации пенсий за второе полугодие 2016 года. Выплаты получат 43 млн российских пенсионеров.
"Пенсию необходимо выплачивать и индексировать в полном объеме, независимо от того, работает пенсионер или нет", - сказал Зюганов, озвучивая предложения партии.
При этом, по его словам, средний размер пенсии должен быть выше половины средней зарплаты по стране.
"Нужно вернуть все долги по индексации пенсий за 2015-2016 годы. Государственная пенсионная система должна стать чисто распределительной, это означает, что все собранные взносы пойдут на выплаты пенсий нынешним пенсионерам. Возраст выхода на пенсию предлагается установить 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин", - заявил лидер коммунистов.
Он подчеркнул, что прожиточный минимум пенсионера следует рассчитывать исходя из реальной стоимости потребительской корзины, содержащей набор товаров и услуг, необходимых для достойной жизни. Зюганов убежден, что жители районов Крайнего Севера, а также работники вредных производств должны сохранить право досрочного выхода на пенсию.