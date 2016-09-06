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Генсек ОПЕК надеется на успех неформальной встречи организации в Алжире

Экономика и бизнес
6 сентября, 14:22 UTC+3 ТЕГЕРАН /Корр. ТАСС, Константин Казеев
Предыдущая встреча по вопросу "заморозки" нефтедобычи состоялась в столице Катара Дохе 17 апреля
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ТЕГЕРАН, 6 сентября. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Генеральный секретарь Организации стран - экспортеров нефти Мухаммед Баркиндо выразил надежду на успех предстоящей в конце сентября в Алжире неформальной встречи ОПЕК.

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"Эта встреча будет проведена в соответствии с решением, принятым министрами нефти на сессии ОПЕК в июне. Надеюсь, что она будет успешной", - заявил он сегодня в интервью иранскому агентству ШАНА.

Баркиндо, прибывший накануне вечером в Тегеран с визитом, дал высокую оценку экономическим достижениям Ирана, особенно в таких областях, как нефтехимия и газификация населенных пунктов. "Исламская Республика является одним из основателей ОПЕК и во многих отношениях может служить примером для остальных членов организации", - подчеркнул генсек.

Перед визитом в Иран он посетил Катар, где встретился с министром энергетики этой страны, председателем конференции ОПЕК Мухаммедом бен Салехом ас-Садой.

Неформальная встреча ОПЕК пройдет в Алжире в кулуарах предстоящего 26-28 сентября Международного энергетического форума. В ходе этой встречи страны-экспортеры планируют провести переговоры о "заморозке" добычи нефти. Инициаторами обсуждения выступают Венесуэла, Эквадор и Кувейт.
Предыдущая встреча по вопросу "заморозки" нефтедобычи состоялась в столице Катара Дохе 17 апреля.

В ней приняли участие 18 стран. Однако им не удалось договориться, так как Иран в преддверии встречи отказался участвовать в переговорах, сославшись на только недавно снятые с него международные санкции. Тогда министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявлял, что его страна рассмотрит целесообразность участия в таких обсуждениях только после того, как достигнет досанкционного уровня производства нефти в 4-4,2 млн баррелей в сутки.
На прошлой неделе Зангане сообщил, что примет участие в алжирской неформальной встрече ОПЕК.

Согласно данным иранских источников, в июне ежедневная добыча нефти в Иране превысила 3,8 млн баррелей, в июле прирост был незначительным - увеличение составило примерно 40 тыс. баррелей в день.

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