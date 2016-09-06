Генсек ОПЕК надеется на успех неформальной встречи организации в Алжире

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ТЕГЕРАН, 6 сентября. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Генеральный секретарь Организации стран - экспортеров нефти Мухаммед Баркиндо выразил надежду на успех предстоящей в конце сентября в Алжире неформальной встречи ОПЕК.
"Эта встреча будет проведена в соответствии с решением, принятым министрами нефти на сессии ОПЕК в июне. Надеюсь, что она будет успешной", - заявил он сегодня в интервью иранскому агентству ШАНА.
Баркиндо, прибывший накануне вечером в Тегеран с визитом, дал высокую оценку экономическим достижениям Ирана, особенно в таких областях, как нефтехимия и газификация населенных пунктов. "Исламская Республика является одним из основателей ОПЕК и во многих отношениях может служить примером для остальных членов организации", - подчеркнул генсек.
Перед визитом в Иран он посетил Катар, где встретился с министром энергетики этой страны, председателем конференции ОПЕК Мухаммедом бен Салехом ас-Садой.
Неформальная встреча ОПЕК пройдет в Алжире в кулуарах предстоящего 26-28 сентября Международного энергетического форума. В ходе этой встречи страны-экспортеры планируют провести переговоры о "заморозке" добычи нефти. Инициаторами обсуждения выступают Венесуэла, Эквадор и Кувейт.
Предыдущая встреча по вопросу "заморозки" нефтедобычи состоялась в столице Катара Дохе 17 апреля.
В ней приняли участие 18 стран. Однако им не удалось договориться, так как Иран в преддверии встречи отказался участвовать в переговорах, сославшись на только недавно снятые с него международные санкции. Тогда министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявлял, что его страна рассмотрит целесообразность участия в таких обсуждениях только после того, как достигнет досанкционного уровня производства нефти в 4-4,2 млн баррелей в сутки.
На прошлой неделе Зангане сообщил, что примет участие в алжирской неформальной встрече ОПЕК.
Согласно данным иранских источников, в июне ежедневная добыча нефти в Иране превысила 3,8 млн баррелей, в июле прирост был незначительным - увеличение составило примерно 40 тыс. баррелей в день.