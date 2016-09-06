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Авиакомпания Azur Air приступила к выполнению чартерных рейсов из Калининграда в Турцию

Экономика и бизнес
6 сентября, 15:03 UTC+3 КАЛИНИНГРАД /Корр. ТАСС, Александр Архипов
Чартерные рейсы из Калининграда в Турцию планируется осуществлять еженедельно по вторникам с 6 сентября по 11 октября
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КАЛИНИНГРАД, 6 сентября. /Корр. ТАСС Александр Архипов/. Авиаперевозчик Azur Air приступил к выполнению чартерных рейсов в Турцию из Калининграда. Об этом ТАСС сообщила представитель дирекции калининградского аэропорта Храброво Наталья Грицун.

"Первый самолет Azur Air вылетел из Калининграда в Турцию сегодня в 12:14 по местному времени (13:14 мск). На борту 242 туриста, лайнер заполнен полностью", - сказала собеседница агентства, добавив, что рейс выполняет самолет "Боинг 757".

Чартерные рейсы из Калининграда в Турцию планируется осуществлять еженедельно по вторникам с 6 сентября по 11 октября, формированием групп туристов занимается компания Anex tour. Отдыхающие из Калининграда отправляются на курорт Анталья, чартерные рейсы на другие курорты Турции пока не выполняются, сообщила представитель Храброво.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 28 августа подписал постановление об отмене запрета на чартерные воздушные перевозки между Россией и Турцией. Чартерное авиасообщение с Турцией было закрыто в РФ с конца октября 2015 года - в ответ на атаку турецких ВВС на российский бомбардировщик, осуществлявший задание в рамках антитеррористической операции в небе над Сирией, Россия ввела ряд ограничительных мер в отношении товаров и услуг из Турции.

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