Кремль: главной темой совещания Путина с кабмином 7 сентября станет развитие Арктики

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудит в среду с членами правительства вопросы развития российской Арктики. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"7 сентября Путин проведет очередное совещание с членами правительства Российской Федерации", - сообщили в Кремле. "Основной темой совещания станет развитие Арктической зоны Российской Федерации", - уточнили в пресс- службе.
Кроме того, на заседании "планируется рассмотреть ряд актуальных текущих вопросов".