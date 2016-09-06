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Кремль: главной темой совещания Путина с кабмином 7 сентября станет развитие Арктики

Экономика и бизнес
6 сентября, 15:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС
Кроме того, на заседании "планируется рассмотреть ряд актуальных текущих вопросов"
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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудит в среду с членами правительства вопросы развития российской Арктики. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"7 сентября Путин проведет очередное совещание с членами правительства Российской Федерации", - сообщили в Кремле. "Основной темой совещания станет развитие Арктической зоны Российской Федерации", - уточнили в пресс- службе.

Кроме того, на заседании "планируется рассмотреть ряд актуальных текущих вопросов".

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