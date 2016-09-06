"Трансконтейнер" разместит биржевые бонды на сумму до 5 млрд руб., привлечет бридж-кредит

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. ПАО "Трансконтейнер" разместит биржевые облигации на сумму до 5 млрд руб. и привлечет бридж-кредит. Соответствующее решение принял совет директоров, говорится в сообщении компании.

Совет директоров одобрил "привлечение заемного капитала посредством размещения биржевых облигаций серии БО-02 на сумму до 5 млрд руб.". Предусматривается погашение по 25% от номинальной стоимости бондов через 3,5, 4, 4,5 и 5 лет с даты начала размещения биржевых облигаций.

Организатором размещения выступит "ВТБ Капитал".

Кроме того, совет директоров согласовал привлечение промежуточного (бридж) кредита. Размер и сроки кредита не уточняются.

Средства привлекаются на "общекорпоративные цели", уточнил ТАСС директор по фондовому рынку и работе с инвесторами "Трансконтейнера" Андрей Жемчугов. По его словам, возможность привлечения кредита предусмотрена на случай, если не удастся разместить облигации. "Решение о сумме и дате начала размещения бумаг будет принято исходя из рыночной конъюнктуры и потребностей компании", - отметил он.

"Трансконтейнер" располагает 45 собственными терминалами во всех грузообразующих центрах России, а также 19 железнодорожными терминалами в Казахстане (через совместное общество АО "Кедентранссервис", ведущего частного оператора сети железнодорожных терминалов в Республике Казахстан), и управляет контейнерным терминалом "Добра" на границе Словакии и Украины.

В собственности компании находится более 24 тыс. фитинговых платформ и около 64,5 тыс. крупнотоннажных контейнеров. АО "ОТЛК" (дочернее общество ОАО "РЖД") принадлежит 50% плюс две акции ПАО "Трансконтейнер", транспортной группе FESCO - 24,1%, ЗАО "Управляющая компания "Трансфингрупп" - доверительное управление пенсионными резервами НПФ "Благосостояние" - 12,2%.

Акции "Трансконтейнера" торгуются на Московской бирже. Депозитарные расписки на акции компании торгуются на Лондонской фондовой бирже.