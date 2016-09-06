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Медведев: льготная ставка по кредитам аграриям в 5% должна заработать к 2017 году

Экономика и бизнес
6 сентября, 15:34 UTC+3
"В 2017 году мы этот механизм должны сделать работающим", - заявил премьер-министр
Материал из 1 страницы
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Льготная ставка по кредитам аграриям в 5% должна заработать к 2017 году, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Он проводит совещание о расходах федерального бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в части АПК и рыбохозяйственного комплекса.

"Необходимо предусмотреть в рамках бюджетного финансирования создание условий для льготного кредитования по ставке не более 5% готовых. В 2017 году мы этот механизм должны сделать работающим", - сказал он.

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