Медведев: льготная ставка по кредитам аграриям в 5% должна заработать к 2017 году

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Льготная ставка по кредитам аграриям в 5% должна заработать к 2017 году, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Он проводит совещание о расходах федерального бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в части АПК и рыбохозяйственного комплекса.

"Необходимо предусмотреть в рамках бюджетного финансирования создание условий для льготного кредитования по ставке не более 5% готовых. В 2017 году мы этот механизм должны сделать работающим", - сказал он.