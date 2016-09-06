Аукционы на Ай-Яунский и Назымский участки недр в ХМАО запланированы на 27 декабря

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Аукционы на право пользования Ай-Яунским и Назымским участками недр в Ханты- Мансийском автономном округе - Югре назначены на 27 декабря 2016 года, сообщается в материалах Роснедр.

Лицензии на оба участка будут предоставлены на 25 лет, датой окончания приема заявок назначено 28 октября.

Разовый платеж на Ай-Яунский участок недр составляет 2 млрд 193,5 млн рублей, на Назымский - 1 млрд 831 млн рублей.

Ранее министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской говорил ТАСС, что к участкам проявляют интерес "Роснефть", "Газпром нефть" и арабский фонд Mubadala. Донской отмечал, что Минприроды допускает возможность участия иностранного инвестора в освоении участков через Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

О месторождениях

Назымский участок включает запасы Назымского и части Тункорского нефтяных месторождений. Извлекаемые ресурсы нефти на участке по категории С1 составляют 4,499 млн тонн, по С2 - 53,445 млн тонн. Прогнозные извлекаемые ресурсы нефти составляют 38,7 млн тонн по категории Д1 и 6,2 млн тонн по категории Д2.

Ресурсный потенциал Ай-Яунского участка оцениваются в 4,951 млн тонн нефти по категории С1 и 33,242 млн тонн по категории С2. Прогнозные извлекаемые ресурсы по категории Д1л находятся на отметке 6,326 млн тонн, Д1 - 9,9 млн тонн, Д2 - 0,2 млн тонн.