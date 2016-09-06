Эксперты: переговоры Москвы и Эр-Рияда не приведут к перелому на рынке нефти

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Возобновление переговоров между Россией и Саудовской Аравией о возможном замораживании добычи нефти для стабилизации цен может позитивно отразиться на ситуации на нефтяном рынке, но лишь в конъюнктурном плане, ненадолго, считают российские эксперты, опрошенные ТАСС.

Новость о подписании двустороннего заявления немного сдвинула цену нефти вверх, но, по их мнению, влияние этого события переоценивать не стоит: если Россия и саудиты сократят добычу нефти, их место на нефтяном рынке тут же будет занято, в первую очередь США, где добыча сланцевой нефти опять начала расти.

Неоднозначная позиция

Россия спустя полгода после провала переговоров в Дохе вновь пытается найти общий язык с Саудовской Аравией для стабилизации цен на нефть. После встречи президента РФ Владимира Путина и преемника саудовского наследного принца Мухаммеда бен Сальмана "на полях" саммита G20 стороны согласовали совместное заявление, в котором общими словами говорится о необходимости координации усилий основных производителей. Как сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, Россия и Саудовская Аравия обсуждают "заморозку" добычи нефти на 3 или 6 месяцев, а, возможно, и больше. Как результат, цена барреля нефти подпрыгнула на короткое время почти на $3 за баррель.

Тем не менее, по-прежнему неясно, действительно ли Саудовская Аравия готова отойти от своей политики удержания рыночной доли, которую она проводит с середины 2014 года, в пользу поддержания цен. О том, что ее позиция неоднозначна, говорит заявление министра нефти Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что в замораживании добычи прямо сейчас нет необходимости, а "рынок движется в правильном направлении".

Заморозки производства нефти Россия добивалась еще в апреле на встрече представителей нефтепроизводящих стран в столице Катара Дохе. Она была тогда одним из инициаторов сохранения уровня добычи нефти на январском уровне. Но тогда прийти к соглашению не удалось из-за позиции саудитов.

Дискуссия полезна, но прорыва не будет

"Смысл переговоров с саудитами - поддержать рынок, - полагает руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник. - Любая поддержка рынку - это хорошо для производителя. Однако здесь много "но". Любая дискуссия полезна, но каких-то прорывов вряд ли можно будет достичь, тем более в глобальном смысле".

"Вообще любые дискуссии, тем более если есть предпосылки к консенсусу, неважно, сколько там партнеров, влияют в позитивном смысле на котировки, те растут. Но потом, когда становятся известны детали переговоров, разъяснения из первых уст, становится ясно, что это скорее просто некая декларация, и все ценники возвращаются к своим равновесным состояниям", - добавил эксперт.

"Договоренности о замораживании, о квотах способны дать лишь какой-то кратковременный эффект", - согласен профессор Высшей школы экономики, доктор экономических наук Игорь Николаев.

"Не Россия и Саудовская Аравия, несмотря на их значительное место на нефтяном рынке, сейчас определяют глобальные тенденции на мировом рынке, - подчеркнул эксперт. - Нынешние тенденции и поворот к снижению цен был предопределен сланцевой революцией в США. Как мы видим, после некоторой корректировки цены дошли максимум до $50 за баррель и пошли снова вниз".

Второй фактор, определяющий глобальные тенденции на мировом рынке нефти, - это, по словам Николаева, динамика спроса на нефть и нефтепродукты. "А здесь ключевую роль играет Китай, где темпы экономического роста замедляются. Поэтому есть факторы, которые определяют глобальную тенденцию, а есть факторы конъюнктурные, - считает эксперт. - И вот эти возможные договоренности между двумя странами - это конъюнктурные, кратковременные факторы, которые, безусловно, способны повлиять на цены, но не на длительный период. Корректировка цен возможна, но это не разворот в динамике цен, а именно корректировка, и достаточно непродолжительная".

Место займут другие игроки

"То, что подписано, - это соглашение о намерениях, ни к чему не обязывающее. Но даже если мы и саудиты заморозим добычу, наше место будут занимать другие игроки, - уверен Пасечник. - Те же США: сланцевые проекты воспрянут духом, и мы по большому счету подыграем США. Поэтому реальные подвижки маловероятны. Мы сейчас на пике добычи находимся, и саудиты тоже, и можно красиво интерпретировать эти вещи. Полгода мы не будем выходить за рамки такого-то уровня. Это будут естественные условия, но они могут свернуть рынок в сторону роста".

"Даже если мы сейчас притормозим добычу, рынок особо на это не отреагирует, потому что, к сожалению, текущая цена на нефть уже выгодна американцам, - утверждает доцент РАНХиГС, старший научный сотрудник Института экономики РАН Иван Капитонов. - Технологии рванули вперед, многие американские компании повысили свою эффективность, часть отвалилась, было сокращение буровых. Но последние месяцы буровые в США опять пошли в рост. И если сейчас мы сократим добычу, США ее нарастят".

"Цена $50 за баррель возвращает многие сланцевые проекты и, соответственно, нефти становится на рынке больше, и эта балансировка опять снижает цену, - согласен Пасечник. - Ценник сейчас близок к 50 долларам. Как только он будет много выше, например, 60 - сланцевая составляющая изменит конфигурацию".

По мнению Капитонова, реального роста цены на нефть следует ожидать лишь в случае снижения курса доллара относительно других мировых валют.