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Минфин и МЭР обсудят продление нормы дивидендов госкомпаний в 50% прибыли по МСФО

Экономика и бизнес
6 сентября, 16:13 UTC+3 МОСКВА 6, сентября. /ТАСС
Как сообщалось ранее, Минфин подготовил проект постановления правительства, согласно которому становится постоянной норма по выплате дивидендов госкомпаниями на уровне не менее 50% от прибыли
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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Совещание Минфина и Минэкономразвития России по вопросу введения бессрочной нормы, обязывающей госкомпании выплачивать дивиденды в размере 50% от прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), состоится на этой неделе. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Будет на этой неделе", - сказал Моисеев, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщалось ранее, Минфин подготовил проект постановления правительства, согласно которому становится постоянной норма по выплате дивидендов госкомпаниями на уровне не менее 50% от прибыли по МСФО или РСБУ, в зависимости от того, по какой отчетности прибыль больше.

Согласно распоряжению правительства РФ от 18 апреля текущего года, по итогам 2015 года сумма дивидендов компаний, акции которых находятся в федеральной собственности, не может быть меньше большей из двух величин - 50% чистой прибыли по российским стандартам или 50% чистой прибыли по международным стандартам (консолидированная отчетность в рамках группы компаний). Сейчас эта норма действует только на дивиденды от 2015 года, выплачиваемые в этом году госкомпаниями.

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