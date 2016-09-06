Зону свободной торговли и стратегию развития обсудят участники заседании Экономсовета СНГ

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Вопросы реализации документов о зоне свободной торговли и стратегия экономического развития будут в центре внимания участников 71-го заседание Экономического совета Содружества Независимых Государств, которое пройдет в Москве 9 сентября. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы Владимир Никаноров.

"Повестка дня заседания включает обширный комплекс вопросов взаимодействия стран Содружества в сфере экономики, - отметил он. - Предметом обсуждения станет ход реализации положений Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года, а также итоги выполнения Плана мероприятий по реализации второго этапа (2012-2015 годы) Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 года".

По словам Никанорова, в ходе заседания будут также рассмотрены ход выполнения Концепции гармонизации национальных систем организации воздушного движения государств Содружества, Рамочной программы сотрудничества государств - участников СНГ в области мирного использования атомной энергии на период до 2020 года.

Экономическому совету будет представлен доклад о развитии конкурентной политики и роли антимонопольных органов в решении социально-экономических задач (на опыте Российской Федерации), обзор торговой политики Республики Молдова и информация о ходе реализации Концепции формирования развития межгосударственной системы подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере научно-технической информации.

Участники заседания обсудят ряд бюджетно-финансовых и организационных вопросов.