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Зону свободной торговли и стратегию развития обсудят участники заседании Экономсовета СНГ

Экономика и бизнес
6 сентября, 16:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС
71-е заседание Экономического совета Содружества Независимых Государств пройдет в Москве 9 сентября
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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Вопросы реализации документов о зоне свободной торговли и стратегия экономического развития будут в центре внимания участников 71-го заседание Экономического совета Содружества Независимых Государств, которое пройдет в Москве 9 сентября. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы Владимир Никаноров.

"Повестка дня заседания включает обширный комплекс вопросов взаимодействия стран Содружества в сфере экономики, - отметил он. - Предметом обсуждения станет ход реализации положений Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года, а также итоги выполнения Плана мероприятий по реализации второго этапа (2012-2015 годы) Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 года".

По словам Никанорова, в ходе заседания будут также рассмотрены ход выполнения Концепции гармонизации национальных систем организации воздушного движения государств Содружества, Рамочной программы сотрудничества государств - участников СНГ в области мирного использования атомной энергии на период до 2020 года.

Экономическому совету будет представлен доклад о развитии конкурентной политики и роли антимонопольных органов в решении социально-экономических задач (на опыте Российской Федерации), обзор торговой политики Республики Молдова и информация о ходе реализации Концепции формирования развития межгосударственной системы подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере научно-технической информации.

Участники заседания обсудят ряд бюджетно-финансовых и организационных вопросов.

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