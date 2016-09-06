Turkish Airlines увеличила количество вылетов из Москвы до рекордных 11 рейсов в день

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания Turkish Airlines увеличила количество регулярных рейсов из Москвы до 11 рейсов в день. Это следует из данных на сайте авиакомпании.
На данный момент авиакомпания совершает из Внуково ежедневно три рейса в Стамбул, шесть в Анталью и два в Анкару.
Как отмечает источник ТАСС, близкий к авиакомпании, увеличение рейсов на московском направлении было достигнуто благодаря росту количества вылетов в Анталью. По его словам, 11 рейсов из Москвы - это рекордный показатель с момента прихода авиакомпании на российский рынок.
"В ближайшее время планируется согласовать еще один дополнительный рейс, что увеличит ежедневное количество рейсов в Анталью до семи", - сообщил он.
Turkish Airlines - турецкая авиакомпания, совершающая полеты в Россию с 1989 года. Недавно авиакомпания больше недели не перевозила российских граждан: после взрыва в аэропорту Стамбула Росавиация запретила перевозку российских граждан в Турцию. Запрет действовал с 16 по 22 июля 2016 года.
Авиакомпания организует прямые рейсы в турецкие города из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Астрахани, Сочи, Екатеринбурга, Ставрополя, Ростова-на-Дону, Уфы и Казани. Авиапарк компании состоит из 335 самолетов, среди которых - Airbus A330, Airbus A340, Airbus A320, Airbus A321, а также Boeing 777 и Boeing 737.