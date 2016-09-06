В ЦБ надеются на принятие Госдумой в 2016 году закона о фонде санации банков

Автоматизация в газовой отраслиАвтоматизация в газовой отрасли 6 сентября, 17:51
Арбитраж комитета по этике ФИФА открыл дело против вице-президента федерации КатараСпорт 6 сентября, 17:43
Во Франции умерла женщина, которой была сделана первая в мире операция по пересадке лицаОбщество 6 сентября, 17:31
Пазырыкским курганам в горах Алтая вернут первоначальный внешний видНаука 6 сентября, 17:27
Нарышкин считает, что решение о том, останется ли он спикером Госдумы, примут депутатыПолитика 6 сентября, 17:23
Turkish Airlines увеличила количество вылетов из Москвы до рекордных 11 рейсов в деньЭкономика и бизнес 6 сентября, 17:14
Мантуров: Россия может наладить обслуживание и выпуск военной продукции в ЕгиптеАрмия и ОПК 6 сентября, 17:08
Пассажирам электричек раздадут листовки с указанием пересадок на МЦКМосква 6 сентября, 17:07
Томский вуз в 2017 году начнет коммерческие поставки фосфора-32 для биохимиков и онкологовИноТомск 6 сентября, 17:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. ЦБ надеется до конца года внести в Госдуму законопроект о фонде санации банков, рассчитывает на принятие закона в 2016 году. Об этом журналистам сообщил первый зампред ЦБ Алексей Симановский.
"Мы стараемся успеть (внести законопроект до конца года в Госдуму - прим. ред.), у нас стоит такая задача. Внести и даже хотели бы надеяться на прохождение (принятие - прим. ред.) этого закона, но жизнь покажет. (...). Нам бы хотелось, чтобы со следующего года уже функционировал новый механизм", - сказал Симановский.