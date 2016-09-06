В ЦБ надеются на принятие Госдумой в 2016 году закона о фонде санации банков

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. ЦБ надеется до конца года внести в Госдуму законопроект о фонде санации банков, рассчитывает на принятие закона в 2016 году. Об этом журналистам сообщил первый зампред ЦБ Алексей Симановский.

"Мы стараемся успеть (внести законопроект до конца года в Госдуму - прим. ред.), у нас стоит такая задача. Внести и даже хотели бы надеяться на прохождение (принятие - прим. ред.) этого закона, но жизнь покажет. (...). Нам бы хотелось, чтобы со следующего года уже функционировал новый механизм", - сказал Симановский.