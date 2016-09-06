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Путин: уровень зарплат учителей всегда должен находиться в поле зрения государства

Экономика и бизнес
6 сентября, 18:41 UTC+3
"Если где-то уровень зарплаты снижается ниже среднего по экономике региона, то реакция должна быть соответствующая", - отметил президент РФ
Материал из 1 страницы
© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Уровень зарплат учителей всегда должен находиться в поле зрения государства; если он снижается, нужно реагировать. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с активом "Единой России".

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"Что касается уровня заработной платы, он всегда должен находиться в поле зрения федеральной власти, и правительства, и президентских структур, - сказал он. - Если где-то уровень зарплаты снижается ниже среднего по экономике региона, то реакция должна быть соответствующая".

Он отметил, что чрезвычайно важно, чтобы новый министр образования разработала систему информирования, "чтобы было ясно, прозрачно и, как сейчас модно говорить, "транспарентно", как и сколько начислять денег учителям и различным категориям преподавателей по месяцам и по году в целом". "Надо это сделать, конечно", - заключил президент.

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