Путин потребовал согласованных действий "Газпрома" и регионов по газификации территорий

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить согласованные действия "Газпрома" и региональных властей при газификации территорий.

"Нужно плотно работать с региональными властями, - заявил он на встрече с фракцией "Единой России". - Потому что "Газпром" проводит только большую основную трубу, магистральную, а все распределение дальше должны делать регионы и муниципалитеты. И это должно быть совмещено, чтобы не было так - а так иногда бывает - магистральная труба подошла, а газ никто не разбирает".

Путин отметил, что соединение газотранспортной системы Западной Сибири и добычных активов на Востоке, которое запланировано в перспективе, позволит упростить газификацию всей восточной части России.