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Путин потребовал согласованных действий "Газпрома" и регионов по газификации территорий

Экономика и бизнес
6 сентября, 18:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС
Соединение газотранспортной системы Западной Сибири и добычных активов на Востоке, которое запланировано в перспективе, позволит упростить газификацию всей восточной части России, отметил президент РФ
Материал из 1 страницы
© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить согласованные действия "Газпрома" и региональных властей при газификации территорий.

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"Нужно плотно работать с региональными властями, - заявил он на встрече с фракцией "Единой России". - Потому что "Газпром" проводит только большую основную трубу, магистральную, а все распределение дальше должны делать регионы и муниципалитеты. И это должно быть совмещено, чтобы не было так - а так иногда бывает - магистральная труба подошла, а газ никто не разбирает".

Путин отметил, что соединение газотранспортной системы Западной Сибири и добычных активов на Востоке, которое запланировано в перспективе, позволит упростить газификацию всей восточной части России.

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Путин, Владимир Владимирович
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