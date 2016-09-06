Путин: нужно контролировать, чтобы сети не обходили поправки в закон о торговле

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Нельзя позволить торговым сетям обходить ограничения по установлению сборов и ретробонусов для производителей, установленных новыми нормами закона о торговле, которые вступят в силу с 1 января 2017 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин с активом партии "Единая Россия" и экспертами.

"Я знаю, что сети сейчас пытаются отыграть назад, открутить этот счетчик, чтобы, потеряв на выплатах за места на полках, получить тоже самое, но другим способом - на штрафах или чем-то другом. Этого, конечно, нельзя допустить. Мы будем держать это в поле зрения", - сказал президент, пообещав дать соответствующее поручение ФАС через правительство РФ.

Он напомнил, что прежние поправки в закон о торговле, ограничивающие различные сборы и ретробонусы с производителей со стороны торговых сетей, в процессе их применения, "если прямо сказать, были извращены, самыми разными уловками сети многое развернули в свою пользу".

"Зная об этом, мы не должны позволить, чтобы и сейчас произошло то же самое. Нужно ли вносить какие-то поправки, принимать дополнительные решения, я пока не знаю, надо посмотреть, как закон будет применяться", - сказал Путин.