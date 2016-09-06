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Путин: 44 ФЗ о контрактной системе в определенной мере себя оправдал

Экономика и бизнес
6 сентября, 19:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС
При этом президент признал, что закон является несовершенным, и его трудно применять в сфере оборонного заказа или в сфере работы творческих коллективов
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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин признает несовершенство 44 ФЗ о контрактной системе в сфере государственных и муниципальных закупок, но считает, что в определенной степени он себя оправдал. Такое мнение он высказал в ходе встречи с активом "Единой России".

"44 ФЗ действительно очень несовершенным является. Особенно его трудно применять в сфере оборонного заказа или в сфере работы творческих коллективов. Я много раз это обсуждал с руководителями наших ведущих театральных учреждений, - сказал он. - Хотя сам 44 ФЗ в определенной мере себя оправдал, потому что при некоторых госзакупках от начальной до конечной цены эта цена снижалась не в десятки, а в сотни раз".

По мнению главы государства, смысл в таких формах регулирования тоже есть, и не стоит воспринимать это как недоверие или подозрение в каком-то воровстве. Он отметил, что граждане требуют от органов власти и управления создания такого функционирования государственного аппарата, которое бы не допускало никаких злоупотреблений.

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