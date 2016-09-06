Путин: необходимо проверить факты нецелевого расходования так называемых окрашенных денег

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал проверить в субъектах России факты нецелевого расходования так называемых окрашенных денег, предназначенных для региональных дорожных фондов.

Об этом он заявил на встрече с активом партии "Единая Россия" и экспертами, отвечая на жалобу одного из экспертов о частых случаях такого нецелевого расходования в том числе той части средств, которую региональные дорожные фонды получают от повышения акцизов на бензин и дизтопливо с 1 апреля 2016 года на 2 руб. и 1 руб. соответственно.

"Что касается расходования денег (предназначенных для дорожных фондов), в том числе "окрашенных денег" от акциза на другие цели, то я впервые об этом слышу, но мы, безусловно, обратим на это внимание. Мне с самого начала говорили губернаторы, что они не смогут освоить эту сумму из-за нехватки строительных мощностей. Но это все надо как следует проверять, я обещаю, мы обязательно это проверим", - заверил Путин.