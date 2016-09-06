РФ и Бахрейн подпишут Меморандум о взаимопонимании между "Газпромом" и холдингом "НОГА"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Россия и Бахрейн подпишут Меморандум о взаимопонимании между "Газпромом" и нефтегазовым холдингом "НОГА". Об этом сообщается в материалах ко встрече президента РФ Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом бен Иса Аль Халифом.

Согласно материалам, кооперация в сфере энергетики представляет взаимный интерес. В настоящее время обсуждается поэтапная схема налаживания газового сотрудничества.

Бахрейнский нефтегазовый холдинг "НОГА" также заключил соглашение с АО "Росгеология" в области геофизических исследований в целях разведки и добычи нефти и газа. Подготовлена пятилетняя программа геологоразведочных работ на шельфе Бахрейна, начиная с 2017 года.