Прямые инвестиции из РФ за рубеж в I квартале выросли до $386,3 млн

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Накопленные прямые инвестиции банков, финансовых организаций (кроме банков), органов государственного управления, нефинансовых организаций, а также домашних хозяйств РФ за рубеж выросли в январе - марте 2016 года на 4% к началу года - до $386,3 млн. Об этом сообщает в материалах Банка России.

По данным регулятора, объем прямых инвестиций демонстрирует рост впервые с июля 2015 года. Во втором полугодии 2015 года их объем сократился с $417,5 млн до $371,7 млн.

Объем зарубежных инвестиций в 2016 году вырос во всех федеральных округах РФ. В частности, $212,6 млн было инвестировано в форме участия в капитале, $73,6 млн - в форме инвестиций в долговые инструменты.