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Прямые инвестиции из РФ за рубеж в I квартале выросли до $386,3 млн

Экономика и бизнес
6 сентября, 20:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС
Объем прямых инвестиций демонстрирует рост впервые с июля 2015 года
Материал из 1 страницы
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Накопленные прямые инвестиции банков, финансовых организаций (кроме банков), органов государственного управления, нефинансовых организаций, а также домашних хозяйств РФ за рубеж выросли в январе - марте 2016 года на 4% к началу года - до $386,3 млн. Об этом сообщает в материалах Банка России.

По данным регулятора, объем прямых инвестиций демонстрирует рост впервые с июля 2015 года. Во втором полугодии 2015 года их объем сократился с $417,5 млн до $371,7 млн.

Объем зарубежных инвестиций в 2016 году вырос во всех федеральных округах РФ. В частности, $212,6 млн было инвестировано в форме участия в капитале, $73,6 млн - в форме инвестиций в долговые инструменты.

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