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РФ и Бахрейн создадут межправкомиссию по торгово-экономическому сотрудничеству

Экономика и бизнес
6 сентября, 20:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС
В присутствии лидеров двух стран было также подписано Межправительственное соглашение о военном сотрудничестве
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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Россия и Бахрейн договорились создать межправительственную двустороннюю комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Соответствующее соглашение было подписано сторонами по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и короля Бахрейна Хамада бен Иса Аль Халифа.

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В присутствии лидеров двух стран было также подписано Межправительственное соглашение о военном сотрудничестве. Кроме того стороны подписали Меморандум о взаимопонимании между ПАО "Газпром" и нефтегазовой холдинговой компанией Королевства Бахрейн "НОГА-Холдинг" по расширению сотрудничества в области сжиженного природного газа. Также был подписан Меморандум о взаимопонимании между АО "Росгеология" и "НОГА-Холдинг" по укреплению партнерства в области геофизических исследований в сфере разведки и добычи нефти и газа.

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Персоны
Путин, Владимир Владимирович Халифа, Хамад бен Иса, Аль, шейх
Страны
Россия Бахрейн
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