РФ и Бахрейн создадут межправкомиссию по торгово-экономическому сотрудничеству

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Россия и Бахрейн договорились создать межправительственную двустороннюю комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Соответствующее соглашение было подписано сторонами по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и короля Бахрейна Хамада бен Иса Аль Халифа.
В присутствии лидеров двух стран было также подписано Межправительственное соглашение о военном сотрудничестве. Кроме того стороны подписали Меморандум о взаимопонимании между ПАО "Газпром" и нефтегазовой холдинговой компанией Королевства Бахрейн "НОГА-Холдинг" по расширению сотрудничества в области сжиженного природного газа. Также был подписан Меморандум о взаимопонимании между АО "Росгеология" и "НОГА-Холдинг" по укреплению партнерства в области геофизических исследований в сфере разведки и добычи нефти и газа.