Минторг США расширяет санкционный список в отношении России

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Власти США в очередной раз расширяют список компаний и организаций, подпадающих под американские санкции, которые были введены из-за конфликта на Украине. Об этом свидетельствует уведомление профильного подразделения Минторга США, предназначенное для публикации в правительственном вестнике Federal Register и уже размещенное во вторник для ознакомления на сайте издания. Напечатано оно должно быть в среду.

Согласно уведомлению, Бюро промышленности и безопасности Минторга США решило включить в собственные санкционные списки 81 компанию и организацию под 86 наименованиями. 75 из них относятся к России, семь - конкретно к Крыму, который американцы именуют "крымским регионом Украины", по два - к Гонконгу и Индии.

В основном новый черный список Минторга дублирует такой же перечень Минфина США, обнародованный 1 сентября. Но есть и отличия. Так, в новом объявлении указывается, что ограничения по линии торгового ведомства будут распространяться на следующие 11 компаний, о которых финансовое не упоминало: "Ангстрем-М", "Джиован" (Giovan Ltd), "Ангстрем", "Ангстрем-Т", ОАО "ВО Радиоэкспорт", Пермская научно-производственная приборостроительная компания (ПНППК), АО "Микрон", АО НПФ "Микран", НПК "Гранат", "Текнопол компани" и "Текнопол лимитед".

Почему компании расставлены именно в таком порядке, из документа не ясно. Две фирмы - "Джиован" и "Текнопол" - отнесены одновременно и к Гонконгу, и к Индии.

Смысл санкций со стороны Минторга, согласно уведомлению, заключается во "введении дополнительных требований при лицензировании и ограничении доступа к большинству лицензионных исключений для экспорта, реэкспорта и трансферта внутри страны". Например, для 51 дочерней фирмы и организации "Газпрома" вводится обязательное лицензирование всех поставок, "когда экспортер, реэкспортер или передатчик знает, что изделие будет прямо или косвенно использоваться для разведки или добычи нефти и газа на глубоководных участках шельфа в Арктике... либо не может определить, предназначено ли изделие для использования в таких проектах".

При рассмотрении лицензионных заявок в соответствии с санкционным режимом будет действовать "презумпция отказа", - указывается в документе.

Решение о расширении "черных списков" принималось профильным межведомственным комитетом правительства США. Помимо председательствующего представителя Минторга в нем участвуют специалисты Госдепартамента, Пентагона, Минэнерго, а по мере целесообразности - и Минфина США.