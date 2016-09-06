Бахрейн выступает за отмену виз с Россией для представителей бизнеса

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Бахрейн надеется подписать с Россией соглашение о безвизовых поездках для представителей деловых кругов двух стран. Об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Бахрейна Халед бен Ахмед Аль Халифа.
"Мы надеемся в ближайшее время подписать соглашение об отмене виз для представителей бизнеса", - сказал он.
Глава МИД Бахрейна также отметил, что важным шагом в развитии экономических связей двух стран стало достигнутое во вторник на переговорах в Кремле соглашение об учреждении межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
"Сроки начала работы этой комиссии определят министры профильных ведомств двух стран", - добавил он.
Пресс-конференция главы МИД Бахрейна проводилась по итогам встречи короля Хамада бен Иса Аль Халифа и президента России Владимира Путина.