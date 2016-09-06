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Бахрейн выступает за отмену виз с Россией для представителей бизнеса

Экономика и бизнес
6 сентября, 22:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС
Глава МИД страны также выразил надежду, что соответствующее соглашение будет подписано в ближайшее время
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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Бахрейн надеется подписать с Россией соглашение о безвизовых поездках для представителей деловых кругов двух стран. Об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Бахрейна Халед бен Ахмед Аль Халифа.

"Мы надеемся в ближайшее время подписать соглашение об отмене виз для представителей бизнеса", - сказал он.

Глава МИД Бахрейна также отметил, что важным шагом в развитии экономических связей двух стран стало достигнутое во вторник на переговорах в Кремле соглашение об учреждении межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

"Сроки начала работы этой комиссии определят министры профильных ведомств двух стран", - добавил он.

Пресс-конференция главы МИД Бахрейна проводилась по итогам встречи короля Хамада бен Иса Аль Халифа и президента России Владимира Путина.

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Персоны
Путин, Владимир Владимирович Халифа, Хамад бен Иса, Аль, шейх
Страны
Россия Бахрейн
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